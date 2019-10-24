الزمالك يدخل في مفاوضات مع حجازي واللاعب يرد

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة واللاعب يرد على المفاوضات.





حجازي يرفض عرض الزمالك





ولم تكن مفاوضات الزمالك مع حجازي لضمه في يناير رسمية وإنما كانت لجس نبض اللاعب فقط ولكنه رفض الانضمام إلى النادي.





سبب رفض حجازي الانضمام إلى الزمالك





ورفض حجازي الانضمام إلى نادي الزمالك بناءا على طلب النادي الأهلي منه وحصوله على تعهده من اللاعب أنه لن يلعب لأي نادي في مصر غير المارد الأحمر مهما كان المقابل المادي.





مشاركات حجازي مع وست بروميتش الموسم الماضي





وقد شارك أحمد حجازي في 42 مع نادي وست بروميتش خلال الموسم الماضي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.





موعد مباراة الزمالك القادمة





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي جينراسيون فوت السنغالي غدا الخميس 23 أكتوبر ضمن منافسات دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ترتيب الزمالك في الدوري المصري



