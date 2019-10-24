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أحمد صيام النادي الأهلي دولة.. ويكشف لـ"الفجر الفنى" عن دوره في مسلسل "ملاك"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:56 ص
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أحمد صيام
أحمد صيام
مصطفى فكيه
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الفنان احمد صيام، أجاد جميع الأدوار التي قام بعملها من البطولة إلى الثانوية وتمكن من خلالها من إبراز موهبته الفنية وقدراته التمثيلية، ومن اعتقاداته أن الدراسه الأكاديمية تقلل من قوة الممثل لذالك اعتمد على موهبة الخاصه فقط، يوجد عنده إيمان كبير بأنه لايوجد فنان صغير وفنان كبير ولكن هناك أدور كبيرة صغيرة.


وبدأ حياته في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، وهو من مواليد 1953، و يبلغ من العمر 66 عاما، والتحق بكلية التجارة وقادته الصدف بالدخول لمجال التمثيل باكتشاف المخرج شاكر خضير،  وكان وقتها طالبًا في الجامعة، فعرض عليه أن يلعب بطولة مسرحية "كرنفال الاشباح" فوافق، وظل يعتبر التمثيل مجرد هواية حتي بعد تخرجه من الجامعة، وقدم حتى الآن ما يقرب من 300 عمل . 

والتقى الفجر الفني بالفنان أحمد صيام ، واجرى معه الحوار التالي الذي تحدث  حول أعماله القامه .

الى نص الحوار

حدثنا عن أقرب الأعمال الفنية الأقرب إلى قلب احمد صيام ؟

انا قدمت أعمال كثير مثال: "السفارة في العمارة"، "على جنب يسطى"، "بوبوس"، "علي اسبايسي"، "خارج على القانون"، "الإرهاب"، "الشبح"، "عريس دليفري"، "تاجر السعادة"، ابو العروسة، "نيران صديقة"، "آدم وجميلة"، "رقم مجهول"، وأهمهم فيلم "جائنا البيان التالي" مع محمد هنيدي، ويعتبر هذا الدور من المحطات الهامة في مشواري الفني ، لأن الدور كان مميز رغم صغر حجمه . 
 
وأهم أعمالي في الدراما مسلسل " أبو العلا البشري"، "الراية البيضاء"، "اللص الذي أحبه"، "حالة عشق"، "رمضان كريم"، "زهرة وأزواجها الخمسة"، "والزوجة الرابعة " .


أيهما تفضل السينما أم المسرح ؟

" أنا اشتغلت الإتنين و مازلت بشتغل مسرح، حاليًا شغال على رواية اسمها حب رايح جاى "،  وهي من بطولتي بيشارك معي مجموعة من الشباب الذين يتمتعه بخفة الظل " وستعرض على المسرح العائم .

وماهى الشخصية التي لمست أحمد صيام من الداخل ؟

شخصيه " هنداوى ابو علم " فى مسلسل " الفجالة "، "الشخصية دي بتحكي عن راجل أديب من الصعيد واجتمع الناس على فشله، وكان بيألف القصائد وتنزل بإسم حد تاني، فكرة سرقة الجهد، أنا في حياتي الشخصية عانيت من هذا الموضوع بسرقة أفكاري " .

حدثنا عن تجربتك مع" الزعيم "؟ ومن وجهة نظرك ما سبب بقاء عادل إمام على القمة ؟

عادل إمام، شخصية عظيمة واشتغلت معه فؤ عدة أعمال سينمائية ودرامية،  وهو شخصية وحالة لن تتكرر وعن وبقاء عادل إمام على القمة" أولًا في إشارة من ربنا بمجرد أن تنظر إليه تبتسم تلقائي".


ما رائيك في مقولة "الفن يعطي وياخذ" ؟

"أخذت من الدنيا أشياء كثيرة غير الشهرة منها إنجاب الأولاد وراحة البال والصحة وكلها أشياء أفضل من الشهرة الفنية ".

تجربتك مع محمد رمضان في مسلسل زلزال ؟

كنت أجسد  شخصية مدرس لغة عربية، قائلا: "هذا مختلف تمامًا عن ما قدمه حمد رمضان في مشواره الفني"، ونجوم المسلسل حلا شيحة، ماجد المصرى، المؤلف عبد الرحيم كامل، والمخرج إبراهيم فخر .


هل كنت تتوقع تحقيق مسلسل أبو العروسة لهذا النجاح؟

منذ أن قرأت الورق وكنت متوقع نجاح هذا العمل وتعلق  به المصرين لان نوعية هذه الأعمال تؤثر  بشكل كبير على المصريين.

ماذا تمثل لك السوشيل ميديا؟

"شباك بتفرج منه على العالم، يروجون إشاعات بدون سبب، يحاربون بعضهم البعض دون مبرر، لم أعطها أهتمام بشكل كبير لأنها تسبب مشاكل كثيرة للمؤسسات وللدول، " انا مبعرفش اتكلم مع حد مش شايفه "، " 50 ٪ من الذي ينشر على السوشيال ميديا إشاعات، هذه وجهة نظري أن الحرب الجديدة من خلال تكنولوجيا .

حدثنا عن اعمالك القادمة ؟

حاليًا في تصوير مسلسل" ملاك "، بطوله كريم فهمي، و أيتن عامر وصبري فواز، المسلسل بيدور في إطار حدوتة اجتماعية،" انا بجسد دور أب صيدلي بيخاف على بنته وبيحاول يجوزها جوازه تتوافق معاها، والمشاكل اللى بتحصل للأب والبنت نتيجه التفكير الخطأ " .


 هل نقد جمهور الفيس بوك أقوى ام الناقد والمتخصص ؟

الناقد يعبرعن رأيه، وللأسف حركة النقد ضعيفة للغاية جدًا، "النقاد الكبار بنستفاد منهم ومن آرائهم ونتعلم من أخطائنا "، ولكن هذا الوقت نعتبر   أن "الفيسبوك" وما يكتب عليه أراء من الجمهور أنهم هم النقاد د، "قائلًا  كان يوجد نقاد  بتكتب عني بالسلب،  ولكن أنا أكن لهم كل الإحترام  لأن لديهم أسباب علمية .

بتشجع النادي الأهلي أم نادي الزمالك ؟

النادى الأهلى طبعًا، لأنه نادي أقرب ما يكون من دولة متكاملة، بأعضائه ومشجعيه، ودئًما يديرها القادة المتخصصين .
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الكلمات المفتاحية

ملاك النادي الاهلي الكرنفال احمد صيام

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