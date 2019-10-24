شاهد.. صلاح السعدني مع حفيده (صورة)



للأسف الزملاء نسيوا إضافة الصورة لنهاية الحلقة مع ضغط الشغل، فطلع كلامي عنها من غير ما تطلع على الشاشة، يمكن عشان تكون مناسبة إني أنشرها النهارده بمناسبة عيد ميلاد هذا الرجل الجميل اللي سأظل مدين ليه طيلة عمري بالكثير من البهجة والمعرفة والخبرات.

كل سنة وانت طيب يا مِعلِّمي".





يذكر أن الفنان صلاح السعدني ولد في الثالث والعشرين من أكتوبر ١٩٤٣، في إحدى قرى المنوفية، وهو شقيق الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني، ابنه هو الفنان الشاب أحمد صلاح السعدني.



بدايته



حصل على بكالوريوس زراعة، وبدأ مسيرته الفنية على مسرح كلية الزراعة، مع الزعيم عادل إمام، قدم على المسرح عدد من العروض الهامة منها: "الناصر صلاح الدين"، و"ثورة الموتى"، وباللو باللو".





ومثل في عدد من الأفلام، منها: "اليوم السادس"، و"قضية عم أحمد"، و"ملف في الآداب"، و"فتوة الناس الغلابة"، اشتهر السعدني بأدواره في التلفزيون، وأهمها دور العمدة "سليمان غانم" في مسلسل "ليالي الحلمية"، إلى جانب مسلسلات مثل "آرابيسك"، و"رجل من زمن العولمة"، و"أبنائي الأعزاء شكرًا".



احتفل الفنان صلاح السعدني أمس الأربعاء، بعيد ميلاده، وحرص العديد من الفنانين والكتاب والإعلامين على تهنئته بهذه المناسبة، داعين الله أن يطيل في عمره.وكان من بين المهنئين الكاتب بلال فضل، الذي حرص على نشر صورة "السعدني" لأول مرة مع حفيده، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وعلق "فضل" على الصورة: "في آخر حلقة من الموسم الخامس والأخير من برنامج (الموهوبون في الأرض) قررت أختم كلامي عن الفنان الكبير صلاح السعدني ـ أو أبي الذي لم تلده ستّي كما أحب أن أدعوه ـ بنشر هذه الصورة التي يبدو فيها في قمة سعادته مع أصغر أحفاده، واللي قعدنا نقنعه كتير عشان يبص للكاميرا، ولما بص لها أخيرا تعامل معاها بالتعالي اللي باين في نظراته، أما عم صلاح اللي بيكره التصوير جدا، فكان في قمة السعادة بالصورة، اللي كان تاريخها 21 إبريل 2012.