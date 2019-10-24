Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. صلاح السعدني مع حفيده (صورة)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:31 ص
Advertisements
صلاح السعدني وحفيده
صلاح السعدني وحفيده
شيماء عطية
Advertisements
احتفل الفنان صلاح السعدني أمس الأربعاء، بعيد ميلاده، وحرص العديد من الفنانين والكتاب والإعلامين على تهنئته بهذه المناسبة، داعين الله أن يطيل في عمره.

وكان من بين المهنئين الكاتب بلال فضل، الذي حرص على نشر صورة "السعدني" لأول مرة مع حفيده، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق "فضل" على الصورة: "في آخر حلقة من الموسم الخامس والأخير من برنامج (الموهوبون في الأرض) قررت أختم كلامي عن الفنان الكبير صلاح السعدني ـ أو أبي الذي لم تلده ستّي كما أحب أن أدعوه ـ بنشر هذه الصورة التي يبدو فيها في قمة سعادته مع أصغر أحفاده، واللي قعدنا نقنعه كتير عشان يبص للكاميرا، ولما بص لها أخيرا تعامل معاها بالتعالي اللي باين في نظراته، أما عم صلاح اللي بيكره التصوير جدا، فكان في قمة السعادة بالصورة، اللي كان تاريخها 21 إبريل 2012. 

للأسف الزملاء نسيوا إضافة الصورة لنهاية الحلقة مع ضغط الشغل، فطلع كلامي عنها من غير ما تطلع على الشاشة، يمكن عشان تكون مناسبة إني أنشرها النهارده بمناسبة عيد ميلاد هذا الرجل الجميل اللي سأظل مدين ليه طيلة عمري بالكثير من البهجة والمعرفة والخبرات.
كل سنة وانت طيب يا مِعلِّمي".


يذكر أن الفنان صلاح السعدني ولد في الثالث والعشرين من أكتوبر ١٩٤٣، في إحدى قرى المنوفية، وهو شقيق الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني، ابنه هو الفنان الشاب أحمد صلاح السعدني.

بدايته 

حصل على بكالوريوس زراعة، وبدأ مسيرته الفنية على مسرح كلية الزراعة، مع الزعيم عادل إمام، قدم على المسرح عدد من العروض الهامة منها: "الناصر صلاح الدين"، و"ثورة الموتى"، وباللو باللو".


ومثل في عدد من الأفلام، منها: "اليوم السادس"، و"قضية عم أحمد"، و"ملف في الآداب"، و"فتوة الناس الغلابة"، اشتهر السعدني بأدواره في التلفزيون، وأهمها دور العمدة "سليمان غانم" في مسلسل "ليالي الحلمية"، إلى جانب مسلسلات مثل "آرابيسك"، و"رجل من زمن العولمة"، و"أبنائي الأعزاء شكرًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسلسلات صلاح السعدني عيد ميلاد صلاح السعدني صلاح السعدني وحفيده صلاح السعدني

أخبار تهمك

« كول كورة NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك اليوم بث مباشر LIVERPOOL TODAY يلا شووت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY أونلاين PLUS رابط ماتش ليفربول «NOW»

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. أول رد من الأهلي على إصابة محمد محمود بقطع في الصليبي

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة مدوية.. تفاصيل إصابة محمد محمود في مران الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

الاسطورة NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول I7SRY بلس رابط ليفربول جول صلاح NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

تعليق رسمي من الأهلي على إصابة محمد محمود

منذ ساعتين و 27 دقيقة

يلا شووت Live Bein| مشاهدة مباراة ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا.. بدون تقطيع NOW

منذ ساعتين و 45 دقيقة

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

أول تحرك من الخطيب بعد إصابة محمد محمود في الرباط الصليبي

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

٨ معلومات عن صلاح السعدني في عيد ميلاده

جولة مع الفنانين.. كندة علوش توجه نصيحة لجمهورها.. وسيلفي لـ"هنيدي" مع الملكة رانيا

"بالأحضان".. صورة لـ أحمد السعدني وإنجي علي تثير غضب الجمهور

عم دمنهور الشهير بمحمود البزاوى فى الزوجة الـ"18" يفتح قلبه: الدور كان رايح لبيومي فؤاد

أحمد صلاح السعدني يهنئ تامر حبيب بعيد ميلاده (صورة)

شاهد.. رد فعل أحمد السعدني بعد تهديده من صلاح عبدالله (صورة)

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

07:44 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status