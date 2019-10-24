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عاجل من "الوزراء" لسكان الدلتا: لا تخرجوا إلا بشرط

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:31 ص
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مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
أمنية فوزي
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنهم ناقشوا اليوم، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الأزمة التي حدثت بالأمس جراء سقوط مياه الامطار.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث ف مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء: "ليس لدينا شبكة لتصريف الأمطار"، لافتًا إلى أن الأمطار التي هطلت بالأمس كانت ضعف المتوقع، وهطلت في زمن قصير.

وأوضح أن 650 ألف متر مكعب من المياه سقط في ساعة ونصف، مما جعل شبكة الصرف الصحي غير قادرة على التعامل مع مياه الأمطار، متابعًا: "سنظل نواجه هذه المشكلة التاريخية بسبب عدم وجود شبكات لتصريف الأمطار، هذه المشكلة سوف تتكرر إذا سقطت نفس كمية الأمطار في نفس التوقيت".

وأشار إلى أن إجازات اليوم من المدارس كان لها تأثير إيجابي على الشارع، للتعامل مع ما حدث بالأمس، مناشدًا أهالي محافظات الدلتا بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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نادر سعد مجلس الوزراء سقوط امطار حالة الامطار المطر الطقس اليوم الارصاد

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