مدرس بدرجة أب: "لم أجد أي حرج في حمل حسناء لكي تكتب" (فيديو)

علق ممدوح السباعي، مدرس الدمج، ورئيس قسم الموهبين بالإدارة التعليمية بسوهاج، على حمله للطالبة حسناء من الكرسي المتحرك إلى السبورة، قائلًا: "ما قمت به جبر خاطر للطالبة، قبل أن يكون محاولة لدمجها بين الطلاب".



وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أنه ليس مدرسًا في المدرسة التي بها الطالبة حسناء، ولكنه رئيس قسم رعاية الموهبين بمحافظة سوهاج، ويتطوع للعمل في أي مدرسة بها عجز مدرسين خلال إجازته، معقبًا: "بدل ما أنام في البيت، بروح أتطوع للعمل في أي مدرسة".



ولفت إلى أنه وجد الطالبة حسناء، جالسة على كرسي متحركة، ولديها رغبة للمشاركة زملائها والكتابة على السبورة، متابعًا: "لم أجد أي حرج في حمل الطالبة حسناء، لكي تكتب على السبورة مثل زملائها".



وأشار إلى أن الطالبة حسناء من المفترض أن تقوم بعملية في مستشفى الهلال بسوهاج، معقبًا:"لو عملت العملية دي هتمشي إن شاء الله، لكن كل شوية العملية تتأجل، ياريت حد يساعدها، عشان لو عملت العملية هتبقى طبيعية".



