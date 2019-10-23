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نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 23/10/2019

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:22 م
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برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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انتهت اليوم الأربعاء 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لتنتهي معهم منافسات هذه الجولة.

أهم مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا
ومن أهم مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند لألماني ومباراة ليفربول الإنجليزي وجينك البلجيكي ومباراة أياكس وتشيلسي ومباراة برشلونة الإسباني وسلافيا براج التشيكي، ليون الفرنسي وبنفيكا البرتغالي، ونابولي الإيطالي وريد بول سالزبورج النمساوي.

نتائج مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا
ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم كالآتي:

أياكس × تشيلسي
انتهت هذه المباراة بفوز نادي تشيلسي بهدف وحيد سجله باتشواي في الدقيقة 83.

ليبزج × زينت
فيما انتهت هذه المباراة بفوز ليبزج بهدفين مقابل هدف.

سلافيا براج × برشلونة
استطاع نادي برشلونة أن يفوز على سلافيا براج بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي البارسا كل من ميسي وبيتر أولاكنا بالخطأ في مرماه بينما سجل هدف سلافيا براج الوحيد جان بوريل.

سالزبورج × نابولي
فيما انتهت هذه المباراة بفوز نابولي على سالزبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

جينك × ليفربول
وتمكن نادي ليفربول من الفوز بهذه المباراة بأربعة اهداف مقابل هدف، وسجل أهداف الريدز الأربعة كل من تشامبرلين هدفين وكل من محمد صلاح وماني هدف وحيد بينما سجل هدف جينك الوحيد ستيفن أودي.

إنتر ميلان × بوروسيا دورتموند
وتمكن نادي إنتر ميلان من الفوز على بوروسيا بهدفين نظيفين سجلهم كل من لاوتارو مارتينيز وكاندريفا.

ليل × فالنسيا
وقد انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بنفيكا × أولمبيك ليون
كما انتهت هذه المباراة بفوز بنفيكا على ليون بهدفين مقابل هدف.

موعد إنطلاق الجولة القادمة من دوري أبطال أوروبا
وتنطلق منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق يوم 5 نوفمبر القادم ليتبقى حتى الآن ثلاث جولات على انتهاء دور المجموعات من دوري الأبطال.
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