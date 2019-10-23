نزع ملكية فيلا "سباهي" للمنفعة العامة بالإسكندرية

وافق الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، خلال ترأسه المجلس التنفيذي للمحافظة، مساء اليوم، على استغلال الأرض الكائنة بالشارع المتفرع من شارع حسن طوبار خلف محطة غبريال بعزبة لولو لاستخدامها لإقامة محلات للشباب، والتي تبلغ مساحتها 645م تقريبًا.



وقرر المجلس التنفيذي للمحافظة خلال جلسته المنقعدة اليوم بنزع ملكية العقار رقم 219 طريق الجيش "فيلا سباهي" التابعة لحي شرق، وذلك لصالح المنفعة العامة ولمنع تعرض الفيلا لأي تخريب، بوصفها أحد المباني التراثية.



هذا وقد وافق المجلس التنفيذي على إقامة مشروع محطة رفع رئيسية تابعة لشركة الصرف الصحي على قطعة أرض مساحتها 86.746م لخدمة أهالي منطقة أبوبسيسة بحي العامرية.



كما وافق على تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة المنطقة المحصورة بين الكافوري حتى صينية المطار بحري طريق كينج مريوط، وكذلك على تنفيذ مشروع صرف صحي لخدمة منطقة الجمالية "خورشيد القبلية".



جاء هذا خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المعقدة، اليوم، لمناقشة القضايا التى تمس المواطن السكندري، وبحضور اللواء خالد سعيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، وأحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام للمحافظة وأمين سر المجلس، واللواء محمد عبدالوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وحكمدار الإسكندرية، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

