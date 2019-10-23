وفاة الحالة الثالثة بملوي بسبب "حبة الغلال"



وكان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء محمود خليل، تلقى إخطارًا من اللواء مجدي سالم، مدير البحث الجنائي، بورود بلاغا من قبل الدكتور إسحاق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام،، يفيد بوصول "مارينا - أ- ر"، مقيمة بشارع 5 الكائن بحي غرب مدينة ملوي جنوب المنيا، مصابة بحالة تسمم إثر تناولها لقرص حفظ الغلال.



تحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بالتحفظ على جثة المتوفى داخل مستشفى ملوي العام.



وفي هذا السياق أكد الدكتور إسحاق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، أن المركز "ملوي" شهد خلال الأسبوعين الماضيين حالتي وفاة بذات القرص إحداها لعامل بمجلس مدينة ملوي يدعى "عصام" والأخرى لربة منزل تدعى "و. ف. ع"، 25 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية هور التابعة إداريا لمركز ملوي، وبسؤال أهلية المتوفية أكدوا تناولها قرص حفظ الغلال.





وعلى جانب أخر تمكنت وحدة مباحث قسم المنيا برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم من ضبط عاطلين قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في وقائع السرقات من داخل السيارات بالمنيا.



وتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود معلومة إلى وحدة مباحث قسم المنيا بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقات من داخل السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم تمكنوا من ضبط كلًا من:"شاكر. ع. س. ش" ٢٢ عامًا عاطل ومقيم بسكه تله، وسبق اتهامه في ٤ قضايا - " كامل. م. ك. م" ٢٧ عامًا ومقيم بسكه تله وسبق اتهامه في ٥ قضايا.



وأكدت تحريات المباحث أن المتهمين المذكورين وراء ارتكاب الواقعة الآتية: واقعة المحضر رقم " ٢٥٠٢٣" جنح قسم المنيا عن بلاغ" أ. أ م" لتضرره من مجهولين قاموا بكسر زجاج سيارته الأمامي وسرقة مبلغ مالي٢٠٠٠ جنيها مصريًا، تم ضبط المتهمين أثناء تواجدهم بمنطقة عزبة بدوي وبتفتيشهما تم ضبط فرد خرطوش عيار ١٦ و٢ طلقة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة السابقة وان الأول قام بكسر زجاج السيارة مستخدمًا قالب طوب وسرقة مبلغ ٢٠٠٠ جنيهًا ويقوم الثاني بتأمينه أثناء عميلة السرقة، وأن السلاح المضبوط يستخدمونه في الدفاع عن النفس أثناء وقائع السرقات.



اعترافات





وبمناقشة المتهمين اعترفوا بارتكابهم ثلاث وقائع سرقات من داخل السيارات وهم: واقعة المحضر رقم "٢١٨٦١" جنح قسم المنيا وسرقة مبلغ مالي ٣٠٠٠ جنيهًا من داخل سيارة - وواقعة المحضر رقم " ٢١٨٧٩" جنح قسم المنيا وسرقة مبلغ مالي ٢٥٠٠ جنيهًا - وواقعة المحضر رقم " ٩٢٣١" إداري قسم المنيا وسرقة مبلغ مالي ٤٠٠٠ ألف جنيه من داخل السيارة.



واعترف المتهمين بقيامهم بصرف جميع المبالغ المالية في الوقائع المشار لها، حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين.





لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة عقب تناولها قرص حفظ الغلال، تحرر المحضر اللازم حول الواقعة، وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى ملوي.