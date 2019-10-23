مصرع طفل غرقًا بديرمواس بالمنيا

لقي طفل مصرعه؛ إثر غرقه في مياه ترعه الديروطية بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا وذلك خلال استحمامه بها.





كان قد تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا أخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ الي مركز شرطة ديرمواس من عمليات النجدة يفيد بغرق طفل أثناء استحمامه بترعة الديروطية بدائرة المركز.



وعقب انتقال قوات الأمن برئاسه المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث المركز تبين أن الطفل يدعي "عبدالرحمن محمد نعمان قفطان" ١٣ طفل، وبسؤال والده الطفل "محمد نعمان" مساعد شرطة بالأمن المركزي أقر غرق نجله أثناء استحمامه.



وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة الطفل وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، تم نقل الجثة للمشرحة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية.



حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.





وعلى جانب بالتزامن مع حالة الطقس السيئ، التي اجتاحت جميع محافظات الجمهورية عامة والمنيا خاصة، أصيب، اليوم الأربعاء، 13 شخص، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشيخ فضل، تم نقل المصابين الي مستشفي المنيا، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالصحراوي الشرقي.



وكان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء محمود خليل، قد تلقى إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائي، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي بالقرب من طريق الشيخ فضل المار علي الطريق الصحراوي الشرقي، أسفر الحادث عن إصابة 13 شخص.



تم نقل المصابين الي مستشفي المنيا، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالصحراوي الشرقي أمام المسافرين.

