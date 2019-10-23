إصابة عاملين جراء حريق محطة توليد للكهرباء بجدة





قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم الأربعاء، بتنفيذ تجربة فرضية لحادث حريق بمحطة توليد الكهرباء (محطة توليد جده 3 التابعة للشركة السعودية للكهرباء بحي بترومين جنوب المحافظة).





وأستقبل البلاغ الافتراضي عن اشتعال النار أثناء تفريغ حمولة وقود ثقيل من أحد صهاريج النقل، مما أدى إلى اشتعال كلي في الخزان وامتداده للمناطق المجاورة في المحطة .





وفي تلك الأثناء تم طلب الدعم والإسناد من الدفاع المدني ليتم تحريك عدد من فرق الإطفاء والإنقاذ تساندها فرق الإسناد، كما تمت بعد المباشرة الافتراضية السيطرة على الحادث واحتوائه دون تضرر المرافق الهامة وإخلاء عدد 70 من العاملين بالموقع إلى منطقة آمنة.





وقد نتج عن الحادث إصابة إثنان من العاملين تم علاجهم بالموقع من قبل الكادر الطبي بالشركة، وكذلك الهلال الأحمر، شارك في التجربة قوات أمن المنشآت والهلال الأحمر والهيئة العليا للأمن الصناعي.





وفي تجربة منفصلة نفذ مدني بحرة اليوم تجربة فرضية لحريق بمصنع العمودي، شاركت فيه فرق الإطفاء والإنقاذ، وكذلك الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والدوريات الأمنية.



