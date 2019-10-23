إنتر ميلان يحقق انتصاره الأول بدوري الأبطال هذا الموسم على حساب بوروسيا دورتموند









حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي الفوز على فريق بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة هدفين نظيفين على ملعب السان سيرو في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.





وسجل لوتارو مارتينيز الهدف الأول لفريق إنتر ميلان في الدقيقة 22 من الشوط الأول، قبل ان يضيع نفس اللاعب ركلة جزاء في الدقيقة 82 من اللقاء، واحرز كاندريفا هدف التعزيز للفريق الإيطالي في الدقيقة 89 قبل نهاية المباراة.





وحقق الإنتر انتصاره الأول هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا وذلك بعد التعادل امام فريق سلافيا براج في الجولة الأولى والهزيمة من فريق برشلونة في الجولة الثانية.





وأصبح الفريق الإيطالي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة عن فريق بوروسيا دورتموند الذي يحتل في المركز الثالث، بعد برشلونة الذي يحل في الصدارة برصيد 7 نقاط بعد فوزه الأخير على فريق سلافيا براج.



