Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار المنيا المسائية اليوم 23 أكتوبر.. إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة وإنشاء 3 سدود

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
شهدت محافظة المنيا، خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الأحداث الهامة.. مابين مابين انشاء 3 سدود وتفقد محافظ المنيا أعمال إنشاء 17 عمارة سكنية وإصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة وضبط 101 كيلو من اللحوم خلال حملة تفتيشية

إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

التزامن مع حالة الطقس السيئ، التي اجتاحت جميع محافظات الجمهورية عامة والمنيا خاصة، أصيب، اليوم الأربعاء، 13 شخص، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشيخ فضل، تم نقل المصابين الي مستشفي المنيا، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالصحراوي الشرقي.

وكان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء محمود خليل، قد تلقى إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائي، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي بالقرب من طريق الشيخ فضل المار علي الطريق الصحراوي الشرقي، أسفر الحادث عن إصابة 13 شخص.

إنشاء 3 سدود لإعاقة مياه الأمطار بتكلفة 6 مليون جنيه بالمنيا

قال المهندس نادي سمير مدير عام ري شرق المنيا، إن مخر سيل عرب الشيخ محمد وهو أحد المخرات الطبيعية بالمحافظة تم تدعيمه بـ3 سدود لإعاقة المياه بتكلفة تقديرية تصل الى 6 مليون جنيه وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة مخرات السيول لتكون مؤهلة لمجابهة المخاطر الناتجة من تدافع المياه نتيجة تساقط الأمطار أو السيول.


محافظ المنيا: استكمال جميع الإجراءات الخاصة لتسليم العقارات للمستحقين

تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا أعمال إنشاء 17 عمارة سكنية بطريق المنشأة، بمركز ابوقرقاص والتابعة للمشروع القومي للسكان" محور تمليك"، حيث تابع المحافظ انهاء الاعمال الخاصة بالمرافق من محطة رفع الصرف الصحي وكذلك محطة الكهرباء، تمهيدا لتسليم العمارات للأهالي من المستحقين

وفد أفريقي يزور منطقة آثار تل العمارنة في المنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة وعددها 8 مناطق تستقبل وفودًا سياحية من مختلف الجنسيات والقارات منها الأوروبية والافريقية والآسيوية، حيث استقبلت المنطقة الأثرية بتل العمارنة وفدًا سياحيًا من دولة كوت ديفوار (ساحل العاج)، قادمًا للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

ضبط 101 كيلو من اللحوم خلال حملة تفتيشية في المنيا

نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم في مركز بني مزار وبندر المنيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 3محاضر بإجمالي 101 كجم لحوم غير صالحة بكل من مركز بني مزار وبندر المنيا، مشيرًا إلى انه تم مصادرة كافة المضبوطات وفقًا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

منح مركز التطوير المهنى بالمنيا درع الأفضل من الجامعة الأمريكية

رح الدكتورمصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أعلنت فوز المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنيا بدرع أفضل مركز تطوير مهني على مستوى الجامعات المصرية للعام 2018 2019، وذلك بعد متابعة أداءه خلال العام، ولتحقيقه أرقام وإنجازات غير مسبوقة وصلت لتدريب أكثر من 9700 متدرب في مجال التدريب والتطوير الوظيفي، والاستشارات المهنية لطلاب وخريجي الجامعة.

حيث قامت مها فخري، مديرة المشروع علي مستوي الجامعات المصرية بالجامعة الأمريكية، بتسليم درع المركز الأول لرئيس جامعة المنيا بمكتبه، وذلك بحضور الدكتور أحمد شوقي زهران المستشار الأكاديمي لمركز التطوير المهني بجامعة المنيا، وأريج حجازي، نائب مدير المشروع، ومارينا برسوم، ومينا يوسف مدير المشروع بجامعة المنيا.

تسليم 68 شيكا مساعدات و210 شهادات أمان للأولى بالرعاية في المنيا

سلم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، 68 شيك و210 شهادة أمان باجمالى مليون و61 ألف جنيه، مقدمة من جمعية الأورمان في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجمعية في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى والأيتام ومحدودي الدخل من أبناء محافظة المنيا.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها جمعية الأورمان بمسرح ديوان عام المحافظة بحضور أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وسيد الشوربجى مدير فرع جمعية الأورمان، حيث ضمت المساعدات المقدمة 20 شيك مساعدة زواج أيتام قيمة الشيك 10 ألاف جنيه باجمالى 200 ألف جنيه، 48 شيك قرض حسن لتطوير مشروعات متناهية الصغر قيمة كل شيك 7 ألاف جنيه باجمالى مبلغ 336 ألف جنيه، 210 شهادة أمان قيمة 2500 جنيه باجمالى 525 ألف جنيه.

مهرجان للأنشطة الطلابية بـ"دار علوم المنيا"

نظم فريق طلاب من أجل مصر بكلية دار العلوم جامعة المنيا، مهرجان للأنشطة الطلابية على مدار اربع أيام متتالية، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد عبد الرحمن الريحاني عميد دار العلوم؛ تفعلا لدور الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة.

شمل المهرجان، دوري خماسي قدم، وتنس طاولة، ومسابقات قران كريم، ومرسم حر وفقرات من الشعر الفصحى والعامي، وأسكتش مسرحى، إلى جانب تنظيم مهرجان للأنشطة وحرب ألوان، وذلك بحضور الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات والاسر الطلابية.

حملات لضبط الأسواق ودهان أعمدة الإنارة بمركز أبوقرقاص بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، حملات كبري لضبط المخابز البلدية والاسواق، ومتابعة تنفيذ اعمال تجميل وتشجير ودهان أعمدة الانارة بالطرق العامة بشوارع المدينة بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ بضروة تكثيف المتابعة الميدانية وتحقيق عملية الانضباط وتوحيد الجهود لتحقيق الاهداف المطلوبة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وردع المخالفين.

افتتاح معرض "تقاطيع" لــ"محمد عيسى" بـ "فنية المنيا"

افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض "تقاطيع" للفنان الدكتور محمد عيسى حسانين، مدرس أشغال المعادن بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية، والذي أقيم بقاعة حنا حبيب بمقر الكلية.

حضر افتتاح المعرض الدكتورة أمل محمد أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة نجوى علي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

أخبار المنيا المسائية اليوم 23 أكتوبر.. إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة وإنشاء 3 سدود
أخبار المنيا المسائية اليوم 23 أكتوبر.. إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة وإنشاء 3 سدود
أخبار المنيا المسائية اليوم 23 أكتوبر.. إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة وإنشاء 3 سدود
أخبار المنيا المسائية اليوم 23 أكتوبر.. إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة وإنشاء 3 سدود
أخبار المنيا المسائية اليوم 23 أكتوبر.. إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة وإنشاء 3 سدود
أخبار المنيا المسائية اليوم 23 أكتوبر.. إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة وإنشاء 3 سدود
أخبار المنيا المسائية اليوم 23 أكتوبر.. إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة وإنشاء 3 سدود
أخبار المنيا المسائية اليوم 23 أكتوبر.. إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة وإنشاء 3 سدود
أخبار المنيا المسائية اليوم 23 أكتوبر.. إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة وإنشاء 3 سدود
أخبار المنيا المسائية اليوم 23 أكتوبر.. إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة وإنشاء 3 سدود
أخبار المنيا المسائية اليوم 23 أكتوبر.. إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة وإنشاء 3 سدود
أخبار المنيا المسائية اليوم 23 أكتوبر.. إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة وإنشاء 3 سدود
أخبار المنيا المسائية اليوم 23 أكتوبر.. إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة وإنشاء 3 سدود
أخبار المنيا المسائية اليوم 23 أكتوبر.. إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة وإنشاء 3 سدود
أخبار المنيا المسائية اليوم 23 أكتوبر.. إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة وإنشاء 3 سدود
أخبار المنيا المسائية اليوم 23 أكتوبر.. إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة وإنشاء 3 سدود
أخبار المنيا المسائية اليوم 23 أكتوبر.. إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة وإنشاء 3 سدود
أخبار المنيا المسائية اليوم 23 أكتوبر.. إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة وإنشاء 3 سدود
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر المنيا اخبار

أخبار تهمك

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ أقل من ساعتين

خاص.. أول رد من الأهلي على إصابة محمد محمود بقطع في الصليبي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

كورة لايف - كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر اليوم 23-10-2019 في دوري ابطال اوروبا هدف محمد صلاح الآن

منذ ساعة

الاسطورة NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول I7SRY بلس رابط ليفربول جول صلاح NOW

منذ ساعتين و 36 دقيقة

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

يلا شووت Live Bein| مشاهدة مباراة ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا.. بدون تقطيع NOW

منذ ساعة و 12 دقيقة

تعليق رسمي من الأهلي على إصابة محمد محمود

منذ أقل من ساعة

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY أونلاين PLUS رابط ماتش ليفربول «NOW»

منذ ساعتين و 25 دقيقة

« كول كورة NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك اليوم بث مباشر LIVERPOOL TODAY يلا شووت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول PLUS

منذ ساعتين و 41 دقيقة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ ساعتين و 33 دقيقة

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أول تحرك من الخطيب بعد إصابة محمد محمود في الرباط الصليبي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ضبط 93 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بمركزين بالمنيا

ضبط 832 كيلوجراما من الدواجن منتهية الصلاحية في المنيا

ضبط 364 كيلو لحوم غير صالحة بمركز ملوي بالمنيا

ضبط 175 كجم من اللحوم والدواجن غير الصالحة بمراكز المنيا

ضبط 211 كجم لحوم غير صالحة ضمن حملات بمركزين بالمنيا

ضبط ومصادرة 208 كيلو من اللحوم في 4 مراكز بالمنيا

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

07:44 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status