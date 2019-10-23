أخبار المنيا المسائية اليوم 23 أكتوبر.. إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة وإنشاء 3 سدود

إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا



إنشاء 3 سدود لإعاقة مياه الأمطار بتكلفة 6 مليون جنيه بالمنيا



محافظ المنيا: استكمال جميع الإجراءات الخاصة لتسليم العقارات للمستحقين



وفد أفريقي يزور منطقة آثار تل العمارنة في المنيا



ضبط 101 كيلو من اللحوم خلال حملة تفتيشية في المنيا



منح مركز التطوير المهنى بالمنيا درع الأفضل من الجامعة الأمريكية



تسليم 68 شيكا مساعدات و210 شهادات أمان للأولى بالرعاية في المنيا



مهرجان للأنشطة الطلابية بـ"دار علوم المنيا"



حملات لضبط الأسواق ودهان أعمدة الإنارة بمركز أبوقرقاص بالمنيا



افتتاح معرض "تقاطيع" لــ"محمد عيسى" بـ "فنية المنيا"



افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض "تقاطيع" للفنان الدكتور محمد عيسى حسانين، مدرس أشغال المعادن بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية، والذي أقيم بقاعة حنا حبيب بمقر الكلية.



حضر افتتاح المعرض الدكتورة أمل محمد أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة نجوى علي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.





شهدت محافظة المنيا، خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الأحداث الهامة.. مابين مابين انشاء 3 سدود وتفقد محافظ المنيا أعمال إنشاء 17 عمارة سكنية وإصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة وضبط 101 كيلو من اللحوم خلال حملة تفتيشيةالتزامن مع حالة الطقس السيئ، التي اجتاحت جميع محافظات الجمهورية عامة والمنيا خاصة، أصيب، اليوم الأربعاء، 13 شخص، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشيخ فضل، تم نقل المصابين الي مستشفي المنيا، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالصحراوي الشرقي.وكان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء محمود خليل، قد تلقى إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائي، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي بالقرب من طريق الشيخ فضل المار علي الطريق الصحراوي الشرقي، أسفر الحادث عن إصابة 13 شخص.قال المهندس نادي سمير مدير عام ري شرق المنيا، إن مخر سيل عرب الشيخ محمد وهو أحد المخرات الطبيعية بالمحافظة تم تدعيمه بـ3 سدود لإعاقة المياه بتكلفة تقديرية تصل الى 6 مليون جنيه وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة مخرات السيول لتكون مؤهلة لمجابهة المخاطر الناتجة من تدافع المياه نتيجة تساقط الأمطار أو السيول.تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا أعمال إنشاء 17 عمارة سكنية بطريق المنشأة، بمركز ابوقرقاص والتابعة للمشروع القومي للسكان" محور تمليك"، حيث تابع المحافظ انهاء الاعمال الخاصة بالمرافق من محطة رفع الصرف الصحي وكذلك محطة الكهرباء، تمهيدا لتسليم العمارات للأهالي من المستحقينقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة وعددها 8 مناطق تستقبل وفودًا سياحية من مختلف الجنسيات والقارات منها الأوروبية والافريقية والآسيوية، حيث استقبلت المنطقة الأثرية بتل العمارنة وفدًا سياحيًا من دولة كوت ديفوار (ساحل العاج)، قادمًا للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم في مركز بني مزار وبندر المنيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 3محاضر بإجمالي 101 كجم لحوم غير صالحة بكل من مركز بني مزار وبندر المنيا، مشيرًا إلى انه تم مصادرة كافة المضبوطات وفقًا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.رح الدكتورمصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أعلنت فوز المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنيا بدرع أفضل مركز تطوير مهني على مستوى الجامعات المصرية للعام 2018 2019، وذلك بعد متابعة أداءه خلال العام، ولتحقيقه أرقام وإنجازات غير مسبوقة وصلت لتدريب أكثر من 9700 متدرب في مجال التدريب والتطوير الوظيفي، والاستشارات المهنية لطلاب وخريجي الجامعة.حيث قامت مها فخري، مديرة المشروع علي مستوي الجامعات المصرية بالجامعة الأمريكية، بتسليم درع المركز الأول لرئيس جامعة المنيا بمكتبه، وذلك بحضور الدكتور أحمد شوقي زهران المستشار الأكاديمي لمركز التطوير المهني بجامعة المنيا، وأريج حجازي، نائب مدير المشروع، ومارينا برسوم، ومينا يوسف مدير المشروع بجامعة المنيا.سلم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، 68 شيك و210 شهادة أمان باجمالى مليون و61 ألف جنيه، مقدمة من جمعية الأورمان في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجمعية في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى والأيتام ومحدودي الدخل من أبناء محافظة المنيا.جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها جمعية الأورمان بمسرح ديوان عام المحافظة بحضور أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وسيد الشوربجى مدير فرع جمعية الأورمان، حيث ضمت المساعدات المقدمة 20 شيك مساعدة زواج أيتام قيمة الشيك 10 ألاف جنيه باجمالى 200 ألف جنيه، 48 شيك قرض حسن لتطوير مشروعات متناهية الصغر قيمة كل شيك 7 ألاف جنيه باجمالى مبلغ 336 ألف جنيه، 210 شهادة أمان قيمة 2500 جنيه باجمالى 525 ألف جنيه.نظم فريق طلاب من أجل مصر بكلية دار العلوم جامعة المنيا، مهرجان للأنشطة الطلابية على مدار اربع أيام متتالية، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد عبد الرحمن الريحاني عميد دار العلوم؛ تفعلا لدور الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة.شمل المهرجان، دوري خماسي قدم، وتنس طاولة، ومسابقات قران كريم، ومرسم حر وفقرات من الشعر الفصحى والعامي، وأسكتش مسرحى، إلى جانب تنظيم مهرجان للأنشطة وحرب ألوان، وذلك بحضور الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات والاسر الطلابية.نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، حملات كبري لضبط المخابز البلدية والاسواق، ومتابعة تنفيذ اعمال تجميل وتشجير ودهان أعمدة الانارة بالطرق العامة بشوارع المدينة بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ بضروة تكثيف المتابعة الميدانية وتحقيق عملية الانضباط وتوحيد الجهود لتحقيق الاهداف المطلوبة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وردع المخالفين.