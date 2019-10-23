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إصابة إمام مسجد وأمين شرطة في إنقلاب دراجة بخارية ببني سويف

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:51 م
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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أصيب إمام مسجد وأمين شرطة، بإصابات بالغة، في حادث سير، وقع، مساء اليوم الاربعاء، إثر إنقلاب دراجة بخارية، كانا يستقلاها بطريق "إهناسيا ـ بني سويف" أمام قرية بني عفان، التابعة لدائرة مركز بني سويف، ونقلتهما سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر إنقلاب دراجة بخارية، كانا يستقلاها بطريق "إهناسيا ـ بني سويف" أمام قرية بني عفان، التابعة لدائرة مركز بني سويف، ونتج عنها إصابة شخصين.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللأزم، وهما: على عبد الحكيم محمد، ٤٠ سنة، إمام مسجد، مصابًا بإشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومصطفى عبد الحكيم تهامي، 32 سنة، أمين شرطة، مصابًا بإشتباه كسر بالساق الأيسر، يقيمان قرية بني عفان، مركز بني سويف.

وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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الكلمات المفتاحية

مصر امين شرطة امام مسجد اخبار

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