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"القومية للأنفاق" تكشف تكلفة إنشاء محطة مترو هليوبوليس

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:45 م
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مترو الانفاق
مترو الانفاق
أمنية فوزي
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قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه تم تحريك أسعار التذاكر للخط الثالث فقط، وليس الخط الأول والثاني، موضحًا أن القطارات مكيفة على أحدث نظام، ونظم التحكم والأمان والنظام على أعلى مستوى بالعالم.

وأضاف "والي"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أنه يوجد بمحطة هليوبوليس 17 سلم كهربائي، و18 سلم عادي، و78 كاميرا لتأمين الركاب.

وأشار إلى أن القطارات مكيفة ومجهزة بأحدث وسائل التأمين ضد أي عوامل توثر على سلامة الركاب، لافتًا إلى أن محطة هليوبوليس تكلفت حوالي 1.9 مليار جنيه، مؤكدًا أن زيادة الأسعار في المحطة غير مؤثرة بشكل كبير على المواطن العادي في حين يقدم له خدمة مرفهة وسرعة وتأمين على أعلى مستوى، متابعًا: "سعر التذاكر لن يغطي 15% من تكاليف التشغيل والصيانة وليس الإنشاء".
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الكلمات المفتاحية

محطة هليوبوليس الهيئة القومية للأنفاق القطارات الخط الأول أسعار التذاكر

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