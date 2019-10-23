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أسعار الذهب تواصل الارتفاع فى نهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:14 م
اسعار الذهب
اسعار الذهب
وكالات
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واصلت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع وجود حالة من عدم اليقين حول صفقة البريكست حيث يدرس الاتحاد الأوروبي طلب بريطانيا بتمديد البريكست مجدداً لمدة 3 أشهر وسط تصريحات من قبل بوريس جونسون بأنه إذا وافقت بروكسل على ذلك فسوف يدعو لانتخابات مبكرة.

ووقام البرلمان البريطاني بالتصويت بأغلبية ضد إطار زمني محدد بـ3 أيام لمراجعة التشريعات المتعلقة بمغادرة المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي، على الرغم من موافقة أغلبية المشرعون على الإطار القانوني للبريكست.

والمعارضة من جانب الكثير من المشرعين تأتي على اعتبار أن ثلاثة أيام مهلة غير كافية لفهم مشروع القانون المكون من أكثر من 100 صفحة.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنه سيقوم بتوصية دول الاتحاد الأوروبي بقبول طلب بريطانيا لتمديد البريكست.

وفي مطلع الأسبوع الجاري تقدمت الحكومة البريطانية بطلب تمديد الموعد النهائي لعملية الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي رغم معارضة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وتباطأ نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أغسطس/آب الماضي بعكس التوقعات.

أما على صعيد التطورات التجارية أكد أمس نائب وزير الخارجية في الصين أنه أنه تم إحراز بعض التقدم في المباحثات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الجاري عن تفاؤله بشأن إمكانية إبرام صفقة قد تنهي الحرب التجارية للولايات المتحدة مع الصين.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.20 دولار إلى 1495.70 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري  للذهب بحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.38 دولار عند 1493.06 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.573.
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سعر الذهب العقود الأجلة التسليم الفوري اسعار الذهب

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