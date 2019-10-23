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مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:16 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد ملعب إيدن أرينا في التشيك، مباراة بين سلافيا براج التشيكي، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل عندما يحل برشلونة ضيفا ثقيلا عليه، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كورة أونلاين شاهد بث مباشر بين سلافيا براج وبرشلونة KORA ONLINE.

كورة ستار ويحل برشلونة الإسباني ضيفا على سلافيا براج التشيكي، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، تابع لايف ومباشر برشلونة ضد سلافيا براج التشيكي KORA STARA.

موعد مباراة سلافيا براج التشيكي وبرشلونة الإسباني بدوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة سلافيا براج التشيكي ضد برشلونة الإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءا بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة سلافيا براج التشيكي وبرشلونة الإسباني بدوري أبطال أوروبا

وتذاع مباراة سلافيا براج التشيكي وبرشلونة الإسباني، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المالك الحصري لدوري أبطال أوروبا، حيث ستكون متاحة عبر قناة bein sports HD1، تابع لايف شوت مباراة برشلونة ضد سلافيا براج التشيكي بدوري الأبطال LIVE SHOOT.

ويدخل برشلونة بقيادة الإسباني أرنيستو فالفيردي المدير الفني، ويطمح فقط لحصد الثلاث نقاط كاملة من أجل، الإقتراب من الصعود للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، تابع كورة جول سلافيا براج التشيكي يستضيف برشلونة الإسباني، بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروباKORA GOAL.

يلا شووت بلس سلافيا براج التشيكي ضد برشلونة، حيث يحتل برشلونة المركز الأول بالمجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من التعادل أمام بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، والفوز على إنتر ميلان الإيطالي صاحب المركز الثالث بنقطة وحيدة وهو نفس رصيد سلافيا براج صاحب المركز الأخير بجدول الترتيب، شاهد مباراة برشلونة ضد سلافيا براج التشيكي عبر رابط YALLA SHOOT PLUS.

كوول كورة ويسعى برشلونة الإسباني، لاستغلال الحالة المميزة التي يعيشها بعد الفوز على إيبار بالجولة التاسعة لليجا الإسبانية، وعودته لصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والمتعثر مؤخرا أمام ريال مايوركا مؤخرا لحساب نفس الجولة، تابع مباراة برشلونة ضد سلافيا براج التشيكي عبر رابط COOL KORA.

ويمكنكم متابعة مباراة برشلونة ضد سلافيا براج التشيكي بملعب إيدين أرينا عبر موقع الفجر الرياضي بدةن تقطيع بث حي ومباشر عن طريق رابط الأسطورة alostora.

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