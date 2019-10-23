الطيران المدني يعلن انتقال 7 وجهات أوروبية للصالة الأولى بمطار جدة الجديد





ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني، مساء اليوم الأربعاء، أن يوم الإثنين المقبل الموافق 28 أكتوبر 2019، سيشهد انتقال 7 وجهات دولية أوروبية إلى الصالة الأولى في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد.





وأوضحت هيئة الطيران في بيان لها، أن الوجهات المنطلقة من جدة، والتي ستنتقل إلى المطار الجديد، هي: أثينا، وروما، وميلان، وجنيف، وفيينا، وميونخ، وفرانكفورت عبر الخطوط الجوية السعودية.





وأشارت هيئة الطيران المدني، إلى أن الرحلات القادمة إلى جدة من الوجهات السبع ستصل كذلك إلى الصالة الأولى في المطار الجديد.



