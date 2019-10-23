الطيران المدني يعلن انتقال 7 وجهات أوروبية للصالة الأولى بمطار جدة الجديد
الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:00 م
الفجر السعودي
Advertisements
ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني، مساء اليوم الأربعاء، أن يوم الإثنين المقبل الموافق 28 أكتوبر 2019، سيشهد انتقال 7 وجهات دولية أوروبية إلى الصالة الأولى في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد.
وأوضحت هيئة الطيران في بيان لها، أن الوجهات المنطلقة من جدة، والتي ستنتقل إلى المطار الجديد، هي: أثينا، وروما، وميلان، وجنيف، وفيينا، وميونخ، وفرانكفورت عبر الخطوط الجوية السعودية.
وأشارت هيئة الطيران المدني، إلى أن الرحلات القادمة إلى جدة من الوجهات السبع ستصل كذلك إلى الصالة الأولى في المطار الجديد.
الهيئة العامة للطيران المدني
هي مؤسسة وطنية من المملكة العربية السعودية تم إنشائها عام 1354هـ الموافق 1934م، وهي مسؤولة عن أجواء المملكة بالترتيب والتنسيق بين الطائرات التجارية وحصلت على أول طائرة مدنية في عام 1364هـ الموافق 1945م، وكانت من طراز (دي سي 3 داكوتا)، وأضيفت إليها فيما بعد طائرتان من نفس الطراز وصدر أول نظام للطيران المدني في عام 1372هـ الموافق 1953م، وفي عام 1397هـ الموافق 1977م تم تعديل مسمى مصلحة الطيران المدني إلى الهيئة العامة للطيران المدني.
سجلت الهيئة في 2018 أعلى عدد مسافرين ورحلات في تاريخ الطيران في المملكة، إذ بلغ عدد المسافرون 99.86 مليون مسافر عبر 771.828 رحلة من مطارات المملكة الدولية والداخلية، بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 تقدمت المملكة 5 مراكز في كفاءة خدمات النقل الجوي عن العام السابق.
وتعتبر الجهة المسئولة عن الطيران المدني في المملكة، تأسست في عام 1948م تحت مسمى (مصلحة الطيران المدني)، لتضم كلا من الخطوط السعودية وإدارة الطيران المدني، وفي عام 1959م تم فصل الخطوط السعودية عن الطيران المدني ليصبح المسمى الجديد (مديرية الطيران المدني)، وفي عام 1977م تم تغيير مسمى (مديرية الطيران المدني) إلى (رئاسة الطيران المدني).
Advertisements