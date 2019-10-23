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خبير: 20 مليار دولار حجم استثمارات روسيا في إفريقيا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:59 م
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القمة الروسية الأفريقية
القمة الروسية الأفريقية
داليا الحسين
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وصف المستشار حامد فارس خبير الشئون العربية الإفريقية، القمة الروسية الأفريقية "سوتشي" بأنها فريدة من نوعها، مشيرا إلى أنه تم الدعوة فيها في قمة بريكس عام 2018 بجنوب إفريقيا بمشاركة 5 دول وهم: "جنوب إفريقيا والهند والصين وروسيا".

وأضاف "فارس"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج" صالة التحرير" المذاع على قناة " صدي البلد"، مساء الأربعاء، أن الرئيس الروسي بوتين يسعى منذ 10 سنوات، لإقامة قمة سوتشي، وهناك مفاوضات جاد بخصوص إفريقيا، لافتًا إلى أن هذه القمة يشارك فيها أكثر من 43 دولة، وأكثر من 300 رجل أعمال.

وأشار إلى أن الهدف من القمة الاستفادة من الثروات الأفريقية، عن طريق إنشاء مشروعات مشتركة وتطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون في المجال الاجتماعي والإنساني، لافتا إلى أن القار السمراء تمتلك ثقلا اقتصاديا، لما تمتلكه من ثروات؛ لأن لديها أكثر من 12% من النفط العالمي، وأكثر من 42 % من مكامير الذهب، وأكثر من 19 % من اليونريم، و50% من الماس.

وتابع خبير الشئون العربية الإفريقية: 20 مليار دولار حجم استثمار روسيافي القارة الإفريقية وتحتل مصر المركز الأول فى حجم الاستثمار".
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الكلمات المفتاحية

مفاوضات مشروعات سوتشي جنوب إفريقيا القمة الروسية الافريقية

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