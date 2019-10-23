ارتفاع معظم البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت معظم البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع الموارد الأساسية الذى صعد بأكثر من 1 بالمائة، بينما تراجع قطاع الخدمات المالية بنحو 0.6 بالمائة.





وقام أعضاء البرلمان البريطاني بالتصويت أمس بأغلبية ضد إطار زمني محدود مدته 3 أيام لمراجعة التشريعات المتعلقة بمغادرة المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي، ودافع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن صفقة البريكست مع الاتحاد الأوروبي، داعياً المشرعين إلى تمرير هذا الاتفاق.





وتقدمت الحكومة البريطانية بطلب تمديد الموعد النهائي لعملية الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي رغم عدم توقيع رئيس الوزراء بوريس جونسون على الطلب.





والبرلمان صوت بالموافقة على القراءة الثانية من مشروع قانون اتفاقية الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي.





ويستمر موسم الإفصاح عن نتائج الأعمال للشركات والبنوك في أوروبا عن الربع الثالث.





وارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.1 بالمائة إلى 395.04 نقطة، بينما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.08 بالمائة عند 5653.4 نقطة.





وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.7 بالمائة عند 7262.2 نقطة، وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.3 بالمائة عند 12798.1 نقطة.





واستقر اليورو أمام الدولار عند 1.1120 دولار.