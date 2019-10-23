أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز حتى انتهاء بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي ستقام خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر.

وكان من المقرر أن يخوض أندية الدوري المصري مباريات الجولة الخامسة، والتي لعب منها مباريات أسوان وإنبي والإنتاج الحربي وبيراميدز والزمالك والمقاولون والمصري وإف سي مصر.

ومن المقرر أن يقام مباريات الأسبوع الخامس المتبقية بعد انتهاء أمم إفريقيا تحت 23 سنة

جدول مباريات الدوري المصري الممتاز

وستكون المواجهات المتبقية في الجولة الخامسة على النحو التالي:

سموحة × طلائع الجيش

حرس الحدود × الاتحاد السكندرى

الجونة × الأهلى

الإسماعيلى × طنطا

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز:

ويحتل حاليا فريق بيراميدز صدارة بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة ويليه فريق الزمالك بـ10 نقاط ثم الأهلي ثالثا بـ9 نقاط.





وكانت بطولة الدوري المصري قد انطلقت يوم 21 سبتمبر الماضي، عقب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.