رسالة تحفيزية للاعبي الزمالك قبل لقاء بطل السنغال



وأكد لهم على ضرورة الهدوء وعدم العصبية لتحقيق الانتصار على الفريق السنغالي وعدم العصبية.



وشدد على أهمية عدم تكرار ذلك مهما تعرضوا للاستفزازات لعدم فقدان أيًا منهم والحصول على إنذارات من الحكام بالإضافة إلى تجنب الإصابات، في ظل رغبة الإدارة بتحقيق أكبر مكسب فني منهم وضغط المواجهات بعد إنتهاء فترة التوقف سواء على الصعيد المحلي أو القاري.



وأوضح لهم أنهم لاعبين كبار ويمتلكوا خبرات واسعة وعليها تدارك هذا الأمر ويكون ردهم داخل المستطيل الأخضر فقط بمواصلة تحقيق الانتصارات.



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق جينيراسيون فوت السنغالي غدا الخميس في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا على ستاد السلام في مواجهة صعبة وقوية ولا تقبل القسمة على إثنين وضرورة تحقيق الانتصار لتعويض الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب.



وتغلب الزمالك على المقاولون العرب بهدفين لهدف واحد في آخر مواجهاته ببطولة الدوري ضمن منافسات الجولة الخامسة، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة القمة إلى لأجل غير مسمى والتي كان مقرر إقامتها يوم السبت الماضي.



وجاء الفوز على المقاولون ليمنح الفريق دفعة معنوية بعد التعادل مع إف سي مصر بهدف لمثله في الجولة التي سبقتها واهتزاز الثقة لدى اللاعبين بشكل كبير.



وكان لقاء الزمالك وبطل السنغال قد شهد جدلا كبيرا بعد قرار الكاف بإعادة مواجهة الاياب بين الفريقين بعد انسحاب الفريق السنغالي ورفضه خوض مواجهة برج العرب والتمسك بإقامة المباراة على ستاد بتروسبورت وه‘ ما قوبل بالرفض بسبب قرار الجهات الأمنية وكان القرار في النهاية بالاعادة

وجه أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك رسالرجة تحفيزية لكل اللاعبين قبل مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال افريقيا.ويلتقي الزمالك مع بطل السنغال غدا الخميس في إياب دور تا32 لدوري أبطال افريقيا بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات البطولة الافريقية.