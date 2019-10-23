حصاد شامل لـ18 مباراة في الأسبوع الأول للقسم الثاني

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:59 م
بوابة الفجر
رأفت أمين ومصطفى الجندي
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أقيمت 18 مباراة في الأسبوع الأول للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، بالثلاث مجموعات، شهدوا إحراز 29 هدف، منهم 6 أهداف في الشوط الاول، بمعدل هدفين في كل مجموعة، حيث شهدت المجموعة الأولى تسجيل 15 هدف، والثانية 9 أهداف، والثالثة 5 أهداف.


تحقق الفوز في 7 مباريات، مقابل 11 تعادل، منهم 6 تعادلات سلبية، و5 تعادلات إيجابية.


نجح أحمد ترك مهاجم بترول أسيوط، ومحمود بكري لاعب بني سويف، وشادي حسين لاعب سيراميكا، في إحراز كل منهم هدفين بالجولة الأولى.


أحتسبت 4 ركلات جزاء في الجولة الأولى لأندية كوكاكولا، ومنتخب السويس، والنجوم و أبو قير.


المجموعة الأولى

أقيمت 6 مباريات في الأسبوع الأول للمجموعة الأولى والتي تضم أندية شمال وجنوب الصعيد، بجانب فريقي الإعلاميين والبنك الأهلي.


وشهدت اللقاءات ثلاث إنتصارات وثلاث تعادلات، حيث تم إحراز 15 هدف، منهم هدفين فقط في الشوط الأول، من نصيب أحمد حسني أوشا لاعب الإعلاميين، والذي سجل أول أهداف الموسم، ومحمود بكري لاعب بني سويف، و13 هدف خلال الشوط الثاني.


أرقام وأهداف الجولة الأولى بالصعيد

- أكبر فوز كان لبني سويف على شبان قنا 4-0 عن طريق محمود بكري "هدفين" وحسام البدري، وحسام عيسى.


- ركلة جزاء وحيدة كانت من نصيب البنك الأهلي في لقاء الإعلاميين وسجلها اللاعب عمرو عزت، في الشوط الثاني، بعدما كان الإعلاميين تقدم بهدف أحمد حسني أوشا في الشوط الأول.


- تعادل سلبي وحيد في لقاء المنيا وسوهاج.

تعادل إيجابي مثير لديروط مع التليفونات 2-2 حيث خرج الفريقين بالتعادل السلبي، في الشوط الأول، وشهدت أحداث الشوط الثاني إثارة كبيرة، بتقدم ديروط بهدف البديل محمد آدم وتعادل للتليفونات مصطفى عبد الرحيم كشرى، وأضاف الإفريقي مانجا الهدف الثاني، وقبل نهاية اللقاء خطف ديروط هدفالتعادل عن طريق جوسنين.


المجموعة الثانية

شهدت مباريات المجموعة الثانية، إقامة 6 مباريات، شهدوا 3 إنتصارات، و3 تعادلات، وتسجيل 9 أهداف، منهم هدفين فقط في الشوط الأول، من لقاء الزرقا والمريخ، وفي الشوط الثاني تم إحراز 7 أهداف.


أرقام وأهداف المجموعة الثانية

- شادي حسين مهاجم سيراميكا سجل هدفي الفوز لفريقه على الداخلية في الشوط الثاني.


- سقوط الترسانة على ملعبه أمام منتخب السويس بهدفين في الشوط الثاني سجلهما علي حسين، وأحمد فتحي من ركلة جزاء.


- كوكاكولا يهزم النصر بهدف محمد ناجي جدو في الدقيقة 5 للشوط الثاني.


- المريخ سقط في فخ التعادل الإيجابي مع الزرقا، بهدفين لكل منهما، حيث إنتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق، تقدم يوسف حسن للزرقا، وتعادل محمود أجوجو للمريخ، وفي الشوط الثاني تقدم أسامة إبراهيم كاجو للمريخ، وسجل نور العشري هدف التعادل في الوقت القاتل للزرقا.


- التعادل السلبي حسم مواجهتي القناة مع النجوم، وبتروجت مع جمهورية شبين.


المجموعة الثالثة

5 أهداف فقط حصيلة مباريات الأسبوع الأول للمجموعة الثالثة، الأقل تهديفاً، من بينهم هدفان في الشوط الأول، وثلاثة بالشوط الثاني، حيث شهد الجولة 5 تعادلات، وفوز مفاجئ وحيد لدكرنس خارج ملعبه على حساب الأوليمبي، بينما إنتهت 5 لقاءات بالتعادل من بينهم 3 تعادلات سلبية.


أرقام وأهداف المجموعة الثالثة

- تعادل أبو قير مع الرجاء بهدف لكل منهما، حيث تقدم سعيد أحمد للرجاء في الشوط الأول، وتعادل محمود عبد المجيد الملك من ركلة جزاء لأصحاب الملعب في الشوط الثاني.


- تعادل البلدية على ملعبه مع دمنهور بهدف لكل منهما، حيث تقدم البلدية في الشوط الأول عن طريق محمود كشلط، وتعادل أحمد العوضي للفريق البحراوي في الشوط الثاني.


- سقط الأوليمبي على ملعبه، في مفاجآه كبيرة، أمام دكرنس بهدف نظيف، سجله اللاعب عادل فكري الوافد من المنصورة في الشوط الثاني.


- 3 تعادلات سلبية في مباريات الحمام مع المنصورة، بيلا مع فاركو، المالية مع غزل المحلة.

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