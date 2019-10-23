محمد رمضان يعلن تعاقده مع أحد شركات المياه الغازية.. والجمهور: "بتقلد الهضبة"

نشر الفنان محمد رمضان، صور جديدة على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وظهر في الصورة مع مجموعة من العاملين في إحدي شركات المياة الغازية، ومن المتوقع أن "رمضان" تعاقد مع هذه الشركة لطرح مشروب جديد يحمل اسم "إزازة الأسطورة".





وعلق رمضان علي الصورة قائلاً: "انتظروا إزازة الأسطورة لأول مرة في مصر يناير القادم.. ثقة في الله نجاح".





يذكر أن الفنان عمرو دياب، تعاقد مع نفس شركة المياة الغازية وأطلقت الشركة ذجاجة باسم "إزازة الهضبة".





وعلق المتابعين علي الصورة التي قام "رمضان" بنشرها "ثقه في الله نجاح باكتساح، بتقلد الهضبة، طيب احنا نشتري الهضبة ولا الاسطورة دلوقتي".





وحذف "رمضان" الصورة بعد نشرها بدقائق لأسباب غير معلنه.





وجديد بالذكر أن "رمضان يستعد خلال الـ4 أيام المقبلة، بنشر فيديو كليب "السلطان"، على قناته الرسمية علي موقع عرض الفيديوهات الشهير " يوتيوب".





ويذكر أن محمد رمضان شارك في الماريثون الرمضاني لعام 2019 بمسلسل "زلزال"، وتدرو قصته حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.





وشارك في بطوله حلا شيحة واحمد صيام وماجد المهندس ومنه عبد الغني والعديد من الممثلين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجي للانتاج الفني.





وفي سياق متصل، يشارك "رمضان" في رمضان 2020، بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سنيرجي للإنتاج الفني وصاحبها المنتج الكبير تامر مرسي.





وشارك "الأسطورة" في العديد من الأعمال الفنية مثل"الكنز2"، "الديزل"، "الكنز1"، "جواب اعتقال"، "آخر ديك في مصر"، "احمس طارد الهكسوس"، "شد اجزاء"، "واحد صعيدي"، "قلب الاسد"، "عبده موته"، "الألماني"، "احكي يا شهر زاد"، "ساعة ونص"، "نسر الصعيد"، "ابن حلال"، "الأسطورة"، " دوران شبرا"، "الجماعة"، "الشركة"، "استفينا"، "احنا الطلبة".