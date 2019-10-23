الناتو.. علي تركيا التركيز في تهديدات داعش في سوريا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:42 م
بوابة الفجر
ترجمة- أحمـد ثابـت
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دعا الأمين العام لحلف الناتو جينس ستولتنبرغ، يوم الأربعاء إلى حل سياسي للنزاع في سوريا، وحث تركيا على التركيز على التهديد الذي تشكله الدولة الإسلامية (داعش).

وقال شتولتنبرغ إن التطورات الأخيرة أكدت الحاجة الملحة إلى حل سياسي في سوريا، حيث شنت تركيا هجومًا يستهدف القوات الكردية السورية، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

كما أشار شتولتنبرج الي أن"إنهاء داعش كان السبب وراء دخول حلف شمال الأطلسي (في شمال شرق سوريا)، علينا الحفاظ على هذه المكاسب، علينا أيضًا أن نفهم أن المعركة ضد داعش لم تنته بعد، ويمكنهم العودة".

ومع انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، شنت تركيا عملية عسكرية في شمال شرق سوريا في 9 أكتوبر تستهدف وحدات حماية الشعب التي يقودها الأكراد. كما هيمنت وحدات حماية الشعب على القوات الديمقراطية السورية، والتي قادت الهجوم البري ضد داعش في سوريا.

ومن جانبها، ترى تركيا أن وحدات حماية الشعب تشكل تهديدًا وجوديًا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني، الذي ناضل من أجل الحكم الذاتي الكردي لأكثر من ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا بتكلفة 40 ألف شخص.

لقد أدى الانسحاب الأمريكي والهجوم التركي إلى مخاوف من عودة المتطرفين.

وتابع، لقد اتفقت تركيا وروسيا يوم الثلاثاء على وقف العملية التركية ونشر قوات روسية وسورية على طول بقية الحدود لملء الفراغ الذي خلفه الانسحاب الأمريكي المفاجئ.

قال شتولتنبرغ إنه من المبكر للغاية الحكم على عواقب الاتفاق بين روسيا وتركيا. ويرى الاتفاق أن سحب قوات حماية الشعب الكردية من المناطق الحدودية يبدأ ظهر اليوم الأربعاء بتيسير من الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري.

 

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الكلمات المفتاحية

كلفة الاتفاق الروسي

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