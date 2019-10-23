عبير سليمان تطالب بتغيير كلمة خلع في قانون الأحوال الشخصية: إهانة للرجل

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:41 م
عبير سليمان الكتابة والباحثة
عبير سليمان الكتابة والباحثة
رقية جمال
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ناقشت الاعلامية نيفين منصور، مقدمة برنامج من "أول وجديد" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الاقتراح المقدم بتعديل قانون الاحوال الشخصية، والذي يقتصر الخلع في حالة الضعف الجنسي فقط بالإضافة الي تعديل سن الحضانة. 

وقالت عبير سليمان، الكتابة والباحثة في شئون الأسرة والمرأة، اثناء استضافتها في البرنامج، انه من حق المرأة شرعا اذا تضررت ان تطلق نفسها، مطالبة بتغيير كلمة الخلع، لأن بها إهانة للرجل.

وكان للدكتورة سعاد صالح أستاذه الفقه بجامعه الأزهر رأي ديني خلال مداخله تليفونية، مؤكدة ان الراحة النفسية مهمة جدًا في حالة الانفصال أو في استمرار العلاقة، ولا يجوز اقتصار الخلع على حالة واحدة فقط.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أشجان نبيل،استشاري العلاقات الأسرية، أننا نحتاج إلى متخصصين في الأسرة والفقه والقانون والشرع والطب النفسي، وأن هذا الاقتراح اهانة للرجل والمرآة، لأنه يقتصر علاقتهم في هذه النقطة فقط والأساس هو المودة والرحمة، مؤكدة أن الطفل هو الضحية في هذا الصراع بين الرجل والمرأة.
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الكلمات المفتاحية

سن الحضانة الضعف الجنسي الرجل الخلع الاحوال الشخصية

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