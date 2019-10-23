تقرير يصدم بغداد.. السلطات العراقية ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد المحتجين

كشفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، عن "انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان" ارتكبتها السلطات العراقية، خلالمواجهة موجة احتجاجات ضد الحكومة هذا الشهر راح ضحيتها 149 مدنيا.

وأصدرت البعثة، اليوم الأربعاء، تقريرًا أكدتفيه أن هناك أدلة على أن قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة في مواجهة المحتجين ونفذت عمليات اعتقال جماعية.

وقد أفادت تقارير، بأن قوات الأمن حرمت المحتجين من الرعاية الطبية.

تجاوزات خطيرة

وتابعت البعثة في تقريرها: "تشير النتائج المؤقتة التي توصلت إليها يونامي إلى انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت خلال الاحتجاجات الأخيرة".

ولفتت إلى أن "عدد القتلى ومدى وحجم ونطاق الإصابات بين المتظاهرين يشير إلى أن قوات الأمن العراقية استخدمت القوة المفرطة ضد

المتظاهرين في بغداد وأماكن أخرى بالعراق".

وشهد العراق في أول أكتوبر الجاري احتجاجات بسبب ارتفاع معدل البطالة وسوء الخدمات العامة والفساد، لكن السلطات ردت بحملة أمنية عنيفة.

وذكرت لجنة حكومية عراقية للتحقيق في موجة الاعتقالات خلال الاحتجاجات، في تقرير، أن 149 مدنيا قتلوا بسبب لجوء قوات الأمن إلى العنف المفرط وإطلاق الذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات.

وكشف تقرير لجنة التحقيق حول الاضطرابات الأخيرة التي شهدها العراق، والتي أودت بحياة 157 شخصاً بينهم عسكريون، أن ما يقرب من 70‎% من الإصابات استهدفت الرأس والصدر، إلا أن حالة من الاستياء وخيبة الأمل سادت بين الأحزاب السياسية المختلفة والنشطاء السياسيين لعدم تطرق التقرير إلى ذكر المسؤولين عن عمليات القتل الممنهجة، محذرين من تحركات مضاعفة لما شهدته البلاد بداية الشهر الحالي.