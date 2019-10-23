كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla star يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة MESSI

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:29 م
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يقدم موقع يلا شوت الجديد خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ التشيكي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يقع الفريقان في صفوف المجموعة السادسة بجانب فريقي انتر ميلان الإيطالي وبورسيا دورتموند الألماني، ويدخل برشلونة لقاء سلافيا براغ منتعشا بفوزه في مباراة الجولة الماضية على فريق انتر ميلان بنتيجة 2-1 في مباراة تقدم فيها الفريق الإيطالي بالنتيجة، بينما تعادل الفريق الكتالوني في مباراة الجولة الأولى مع بورسيا دورتموند بدون أهداف في لقاء شهد تصدي الألماني تير شتيجن حارس البارسا لركلة جزاء من زميله في المنتخب الألماني ماركو رويس.


بينما يدخل فريق سلافيا براغ مواجهة العملاق الكتالوني بعد تعادله في مباراة الجولة الأولى في إيطاليا مع انتر ميلان بهدف لكل فريق، وفي الجولة الثانية خسر على أرضه على يد بروسيا دورتموند بهدفين نظيفين.
 توقيت مباراة برشلونة وسلافيا براغ

 
مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ من أن المقرر أن تكون في الأوقات التالية: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 9:00 مساءً بتوقيت مصر، 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين، 10:00 مساءً بتوقيت الأردن، 10:00 مساءً بتوقيت سوريا، 10:00 مساءً بتوقيت لبنان، 10:00 مساءً بتوقيت العراق، 9:00 مساءً بتوقيت السودان، 10:00 مساءً بتوقيت اليمن، 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا، 8:00 مساءً بتوقيت تونس، 8:00 مساءً بتوقيت الجزائر، 8:00 مساءً بتوقيت المغرب، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 10:00 مساءً بتوقيت البحرين، 11:00 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان، 10:00 مساءً بتوقيت الكويت، 10:00 مساءً بتوقيت قطر، 7:00 مساءً بتوقيت موريتانيا، 10:00 مساءً بتوقيت جزر القمر، 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش GMT.
 مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر

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