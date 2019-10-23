بالأرقام.. ننشر اسعار العمره 2019 بعد قرارات المملكة العربية السعودية بشأن المعتمرين

اسعار العمره 2019

يترقب الكثير من المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة اسعار عمرة المولد النبوى المقبلة وخاصة بعد القرارات التى صدرت في هذا الشأن سواء من الجانب المصري او الجانب السعودى، فضلا عن التوقعات التى تشير الى احتمالية ارتفاع اسعار رحلات العمرة خلال الموسم المقبل ولنحسم هذا الجدل ننشر فيما يلي اسعار العمره 2019 خلال موسم المولد النبوى المقبل وجاءت التفاصيل على النحو التالى:





اسعار العمره 2019

تشير توقعات الخبراء خلال الحالية إلى أن الزيادة المتوقعة على أسعار عمره 2019 من المقرر ان تتراوح حسب مستوى البرامج (باخرة ـ بري ـ اقتصادي ـ 4 نجوم ـ 5 نجوم)، وستصل الزيادة بنسبة 10% على كافة البرامج عن العام الماضي، وجاءت على النحو التالى:





ـ 12 ألف جنيه سعر لـ (الباخرة) لمدة 15 يومًا.





ـ 13 ألف جنيه سعر المستوى (البري) لمدة 15 يومًا.





ـ 14 ألف جنيه سعر المستوى (الاقتصادي) لمدة 15 يومًا.





ـ 18 ألف جنيه سعر مستوى (4 نجوم) لمدة 15 يومًا.





ـ 20 ألف جنيه مستوى (5 نجوم) لمدة 15 يومًا.



