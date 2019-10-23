محمد صلاح في تشكيل ليفربول المتوقع أمام جينك

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:59 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد جمال
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يستضيف ملعب كريستال مباراة قوية اليوم، عندما يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيف ثقيل على نظيره جينك البلجيكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، لحساب المجموعه الخامسة، تحت قيادة الحكم سلافكو فينسيتش.

ليفربول يسعي لصدارة المجموعه أمام جينك البلجيكي
يسعي ليفربول تحت قيادة المدير الفنى الألماني يورجن كلوب للفوز خلال المباراة من أجل الإقتراب من الصعود للدور التالي من دوري أبطال أوروبا، وكان ليفربول قد خسر اللقاء الأول في المجموعه أمام نابولي الإيطالى بهدفين دون رد ثم فاز في الجولة الثانيه علي ملعب أنفيلد علي فريق سالزبورج النمساوى برباعيه مقابل ثلاث أهداف، ويدخل الريدز لقاء جينك وعينه علي الثلاث نقاط.

موعد مباراة ليفربول الإنجليزي وجينك البلجيكى
يلتقي فريقي ليفربول وجينك البلجيكى علي ملعب كريستال، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

مشاركة محمد صلاح أمام جينك البلجيكي
دخل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر قائمة الريدز التى سافرت لمواجهة دينك بعدما عاد للتدريبات بيوم واحد فقط، بعد الإصابة التي عانى منها اللاعب منذ 3 أسابيع عندما أصيب بالكاحل خلال لقاء ليفربول وليستر سيتي بالبريميرليج، مما أدي لغيابه عن مواجهة مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة السابقه من الدوري الإنجليزي، ولم تتحدد مشاركة محمد صلاح بشكل أساسي أو إحتياطى حتي الأن، بسبب رغبة يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول في الحفاظ علي نجم الغريق محمد صلاح لمباريات الدوري المقبلة الصعبة.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول الإنجليزي أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا
حراسة المرمى : أليسون بيكر
خط الدفاع: جوميز ، فان دايك، لوفرين روبيرتسون
خط الوسط: فاينالدوم، هندرسون، فابينيو
خط الهجوم : ديفوك أوريجي، روبيرتو فيرمينو، ساديو مانى

التشكيل المتوقع لفريق جينك البلجيكي أمام ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا
حراسة المرمى : جايتان كوك
خط الدفاع : جواكيم، سباستيان دويست، جون لوسومي
خط الوسط : بيرج، بريان هينين، مينامينو، هاجي، بونجوندا
خط الهجوم: ساماتا

ترتيب المجموعه الخامسة قبل مباراة ليفربول وجينك البلجيكى بدوري أبطال أوروبا
نابولي الإيطالي 4 نقاط
ليفربول الإنجليزي 3 نقاط
زالتسبورج النمساوي 3 نقاط
جينك البلجيكي نقطة واحدة

ويتصدر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بعد الفوز في 8 مواجهات وتعادل في مباراة واحدة وهي الأخيرة ضمن مباريات الجولة التاسعه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بينما جينك يحتل المركز الثالث بالدوري البلجيكي برصيد 20 نقطة من 10 مباريات.

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