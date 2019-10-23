إبراهيم صلاح يرد على خناقته مع نجوم الزمالك

نفى إبراهيم صلاح لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ما تردد في الأيام الماضية عن عصبيته الزائدة في مباراة الزمالك الاخيرة ببطولة الدوري المصري.









وتغلب الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري.









وشدد إيراهيم صلاح في تصريحات خاصة عل أن علاقته طيبة بكل لاعبي الزمالك مطالبا بالعودة لشريط اللقاء والتاكيد على انه لم يخرج عن النص نهائيا ولم يحدث أي شيء.









وأكمل صلاح: "كنت أتجنب الاعتراض حتى على قرارات التحكيم حتى لا يتم فهم الأمور بشكل خاطىء وتركيزي كان داخل المستطيل الأخضر".





وأضاف: "علاقتي بجماهير الزمالك قوية حتى الآن ولا يوجد ما يمكن أن يشوبها على الإطلاق وعلاقتي بكل لاعبي الزمالك جيدة ولا توجد مشاكل".









ولعب صلاح للزمالك لسنوات طويلة وحجز مقعده في التشكيل الاساسي للفريق ورغم تعاقب الاجهزة الفنية على تدريب الفريق لكنه استمر بالمشاركة داخل المستطيل الاخضر وخاض تجربة احتراف في الدوري السعودي لمدة موسم واحد وعاد بعدها لصفوف نادي الزمالك لارتباطه القوي بجماهير نادي الزمالك.









وأشار إلى ان ما يتردد عن أنه كان يلعب ب"غل" أو ما شابه ذلك غير صحيح على الإطلاق ومجهوده في تلك المباراة كاي لقاء آخر في مسابقة الدوري، وكان هدفهم في نهاية الأمر الحصول على نقاط الفوز فقط.









ويستعد الزمالك لملاقاة فريق جينيراسيون فوت السنغالي غدا الخميس في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا على استاد السلام في مواجهة صعبة وقوية ولا تقبل القسمة على إثنين وضرورة تحقيق الانتصار لتعويض الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب.









وتغلب الزمالك على المقاولون العرب بهدفين لهدف واحد في آخر مواجهاته ببطولة الدوري ضمن منافسات الجولة الخامسة، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة القمة إلى لأجل غير مسمى والتي كان مقرر إقامتها يوم السبت الماضي.









وجاء الفوز على المقاولون ليمنح الفريق دفعة معنوية بعد التعادل مع إف سي مصر بهدف لمثله في الجولة التي سبقتها واهتزاز الثقة لدى اللاعبين بشكل كبير.