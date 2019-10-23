بلقطات من منزلها.. منه فضالي: لا أهتم بما يعقتده الأخرون عني

مازلت الفنانة الشابة منه فضالي، تشارك جمهورها بصور عبر حسابها لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث نشرت مجموعه من الصور داخل منزلها وارفقت تعليقا :" لا يهمني ما يعتقده الآخرون عني ، فأنا أستمتع بحياتي مع القواعد الخاصة بي."



وشهدت الأيام الماضية نشر منة فضالي، العديد من الصور أثناء تواجدها على البحر لقضاء إجازة الصيف و من السهرات التى تقضيها مع أصدقائها، وأثارت الجدل مؤخرا باطلالتها الجريئة.



ومؤخرا نشرت منة فضالي، صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، وذلك من اخر ظهور لها في فاشون شو مصمم الازياء محمود غالي، وحيث انها كانت من ضمن عرض الازياء المشارك، وقامت بارتداء الفستان الرئيسي لعرض الازياء.



وظهرت منة فضالي في عرض الأزياء، وهي ترتدي فستان زفاف مميزا للغاية، وقد تناسب الفستان مع لون بشرتها البرونزية، حيث كان منفوشا من الأسفل، ومميزا من الاعلى، حيث انه كان شفافا من منطقة البطن، حيث قام بتلبيسها الفستان الإستايلست غالي ابراهيم.



جدير بالذكر أن أخر أعمال منة فضالي الفنية مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي"، وشارك في بطولة المسلسل كلاً من نضال الشافعي، ميرهان حسين، عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، دينا فؤاد، كارولين عزمي، صلاح عبدالله، سيمون، دنيا عبد العزيز، صبري فواز وآخرون، والمسلسل من تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة، والذى تم عرضه مؤخرًا على شبكة قنوات "دي إم سي".



وفي السينما، فتصور منة فضالي حاليًا مشاهدها في فيلم "ماكو" هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاه من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكان مليء بالذكريات.



ويشارك منة فضالي في بطولة العمل السورى قصى خولى، ناهد السباعى، منة فضالى، خالد أنور، سارة الشامى، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.