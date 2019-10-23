طلب إحاطة حول انخفاض مساهمة القطاع الخاص فى تحقيق النمو الاقتصادى

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:44 م
النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
إسلام شعراوي
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تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بشأن انخفاض مساهمة القطاع الخاص فى تحقيق النمو الاقتصادى، على الرغم من وجود بيئة استثمارية خصبة ومناخ مناسب.

وأوضح فؤاد، أن المدير العام لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا، سبق وأن كتبت عبر حسابها الشخصى على تويتر، بأنها عقدت لقاء بنًاء مع رئيس الوزراء المصرى، وأن برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى قد حقق خطوات كبيرة نحو الاستقرار، وأن هذه اللحظة فرصة مناسبة لأن يؤدى هذا التحسن إلى مزيد من المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، لتحقيق نمو اقتصادى وخلق مزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أن بيانات الحسابات القومية للاقتصاد المصرى الصادر عن وزارة التخطيط، أظهرت أنه منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادى العام المالى 2016/2017 انخفضت مساهمة القطاع الخاص فى تحقيق النمو الاقتصادى من 72% فى الربع الأول من نفس العام، إلى 68% فى الربع الرابع من العام المالى 2017/2018.

وطالب فؤاد، بحث أسباب انخفاض مساهمة القطاع الخاص فى تحقيق النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، وذلك خلال فترة تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى، ودراسة كيفية تحقيق نمو اقتصادى مبنى على شراكة حقيقية للقطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق مزيد من فرص العمل.

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مجلس النواب طلب احاطة النائب محمد فؤاد الحكومة البرلمان المصري

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