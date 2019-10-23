جدول مباريات الدور التمهيدي لكأس مصر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:34 م
كأس مصر
كأس مصر
محمد جمال - رأفت أمين
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أعلنت ادارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر على ضوء القرعة التي أجريت أمس. 


وأجريت أمس بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة قرعة الادوار التمهيدية لبطولة كأس مصر  فى حضور جمال محمد على نائب رئيس  لجنة إدارة الاتحاد وحسام الزناتى مدير إدارة المسابقات وسيد بخيت وناصر فراج مقرري إدارة المسابقات .


 يشارك فى الدور التمهيدى الأول ٨٦ فريقا تم تقسيمها طبقا للتوزيع الجغرافى كما شملت القرعة الأدوار التالية للبطولة وقام جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، بتقديم شرح واف لنظام القرعه قبل اجرائها ، حيث قام بالرد على جميع اسئلة مندوبى الأندية.


وستقام المباريات علي أيام الجمعه 25 أكتوبر ويوم السبت 26 أكتوبر، وأسفرت القرعه عن المواجهات الأتيه :

جدول مباريات الدور التمهيدي لكأس مصر
جدول مباريات الدور التمهيدي لكأس مصر
جدول مباريات الدور التمهيدي لكأس مصر
جدول مباريات الدور التمهيدي لكأس مصر
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