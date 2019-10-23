الطالع الفلكى الأربِعَاء 23/10/2019..الخِير فِالبَحر!









*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى التاسعة و 30 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الحادية عشرة و42 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





اليوم 13 بَابَة قبطى ، 23 تِشْرين أوَّل رُومى، 24 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - دُرّيّة مَكَنِتْش زَىْ مَنْتَا فاكر.(صلاح السّعدنى من فيلم الإعتراف الأخير-1978)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*(الشّمس تنتقل للعقرب - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من برج الميزان لتدخل برج العقرب فى السابعة و19 دقيقة مساءً ، وسوف تبقى فيه لتُغادره للقوس فى الخامسة مساء 22 نوفمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟









هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى العقرب.(تنتقل للقوس فى 22 نوفمبر)

عطارد) ----- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 9 ديسمبر))

الزّهرة) ----- فى العقرب. (تنتقل للقوس فى 1 نوفمبر))

(القمر) ------ فى العذراء.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى الميزان.(ينتقل للعقرب فى 19 نوفمبر))

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 2 ديسمبر 2019)





العقرب برج يحكمه المريخ، هذا يعنى شهر كامل من المعارك العاطفيّة خلف الأبواب المُغلقة بين زوج وزوجته مصبوغة بعدوانيّة فى الأسلوب ولو بصورة مُؤقّتة خلال تواجد الشمس ببرج العقرب ولاعيْب فى ذلك طالما بالحلال ، خَفّضْ من إعتراضاتك على طلبات زوجتك لتخرج بأقل إصابات مُمكنة من خدوش القطط ،البحث والتحرّى والإستقصاء والميل للتفتيش المُستمرّ لملابس الزوج يرتفع بحلول الشمس ببرج العقرب لكن تلك الحالة قد تتحوّل لهَوَس مَرَضِى ، لكن فحص التفاصيل و التشّكك والإرتياب ولوعلى سبيل الإحتياط وارتفاع الحَدَس رُبّما كان مفيداً لك لكشف صديق مُنافق على شكل يحيى الفخرانى بفيلم الغيرة القاتلة ، مبدأ برج العقرب هى المقُولة حَرَّصْ ولا تَخوّنْشْ ، السّتر على الأعراض وإلقاء الخير و المعروف فى العقرب تحت سطح البحر وعدم النطق به أو ذكره كنموذج صلاح السعدنى بفيلم الإعتراف الأخير.





العقرب يرمز للسموم ،إذاً هى فترة مُناسبة لتنقية جسمك من سموم التدخين أو تناول أدوية الأمراض الصدرية وإزالة البلغم والتعافى من أمراض الكلى والكبد إن وُجِدَتْ ، بمشيئة الله تَعَالى.









*(عطارد ينتقل لبُرج العقرب - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى عطارد من بُرج الميزان لبُرج العقرب فى السابعة و45 دقيقة مساءً على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان، وسوف يظل فيه لينتقل لبُرج القوس فى الثانية عشرة 15 دقيقة ظهر يوم 25 ديسمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى الميزان (تنتقل للعقرب فى 16 نوفمبر)

(عطارد) ----- فى العقرب (ينتقل للقوس 25 ديسمبر)

(الزّهرة) ----- فى الميزان (تنتقل للعقرب فى 28 أكتوبر)

(القمر) ------ فى الأسد (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى العذراء (ينتقل للميزان فى 10 نوفمبر))

(زُحل) ------ فى القوس.(ينتقل للجدى فى 24 يناير 2020)

(المُشترى)--- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 5 أكتوبر)





ستطول مُدّة إقامة عطارد ببرج العقرب لأنه سيكون فى الرجوع (بطء سرعته عن معدّلها الطبيعى) من الفترة 31 أكتوبر ويستردها فى 20 نوفمبر ، طوال تلك الفترة سيكون عطارد رمز التلميذ والمُشترى رمز المُعلّم فى ثقافة التنجيم الهندى مُجتمعيْن معاً فى برج العقرب مائى الطبيعة ، ما يجعل من تلك الفترة مُناسبة لتلقى العلوم من أستاذ لتلميذ أو مدير لمرؤوس أو أب لإبنه أو زوجة لزوجها بصورة لطيفة هادئة رغم أن الإستيعاب قد يكون بطيئاً بسبب ضعف سرعة عطارد الذى يرمز للمهارات الذهنيّة ، فترة مُناسبة للإلتفات للقِيَم الرّوحيّة/ المُشترى وأداء الفروض الدّينيّة والإلتزام بها لكن بصورة هادئة/العقرب تحت سطح البحر دون إذاعة هذا الإلتزام بين الأقارب والمعارف لندخل فى باب النفاق ، فمن يُحسِن إنّما يُحسِن لنفسه.









*اليوم 23 أكتوبر

ذكرى ميلاد الفنان المحبُوب صلاح السعدنى حَفِظَهُ الله فكل عام وهو بألف خير ، هذه هى الأسماء المُساوية للقيَم الحسابيّة لإسم صلاح السعدنى ، مع التنبيه أنها لا تُعبّرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(يد الخيرالخَفِيّة)،(سعادة)،(قميص من الفولاذ)،(القمرالوردى)،(أوركسترا)،(علم المُحاسبة)،(لِيَام نيسُون/مُمثل أيرلندى).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تعلّمك لغة جديدة أو حرفة تهواها أثناء وقت الفراغ له مردود مُثمر على مهنتك بمشيئة الله تَعَالى ، رغم أن المكاسب قد تكون بعيدة الأجل.





برج الثور: قم باستشارة أكثر من طبيب ، وزيارة أكثر من معمل تحاليل ، لامجال للتوفير عندما يتعلق الأمر بالصحّة ، درهم وقاية.





برج الجوزاء: الزراعة وحتى طهى الطعام تحتاج الوقت لتنضج ، والعلاقات الشخصيّة والمشاريع الجديدة ليسا إستثناءً ،حتى تظهر النوايا، فى التأنّى السّلامة.





برج السّرطان: إنتقال بؤرة تفكيرك للمتعة وإشباع حواسك لايجب أن يكون على حساب واجباتك الرّوحيّة أو مسئوليّاتك فى العمل.





برج الأسد: كوب من القهوة بمفردك مع خمسة دقائق من التركيز الذّهنى كافييْن بمشيئة الله تَعَالى لعثورك على حل لمشكلة بالعمل.





برج العذراء: قد تواجه موقفاً غير مُشجّع لزميل مُخطئ ، فى حقك أو فى واجبات وظيفته ، لاتُبالغ فى ردّة فعلك خصوصاً إن كان بالإمكان إصلاح الخطأ.





برج الميزان: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيْف وليس الكمّ أفضل طريقة للتحصّل على مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً باهظاً لسُمعة المحل.





برج العقرب: فكر فى إسم خطيبتك/زوجتك قبل أن تنطقه ، إنتقِ ألفاظك مع مديرك فى العمل ، وفر على نفسك المشاكل بالتمهّل والهدوء.

برج القوس: السّير بسرعة السلحفاة أفضل لتلافى أخطاء التسرّع والتغافل عن العيوب الصغيرة لكنها الكفيلة بإفساد عملك.





برج الجدى: تطلب مُساعدة من زميل أو قريب مع فرصة لخيبة أمل ، قم بأداء عملك بنفسك مهما كان مُجهداً لك ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الدّلو: فريق عمل متعاون يُنهى العمل بمشيئة الله تَعَالى بوقت أسرع وكفاءة أفضل،أمام نيّة التعاون تتضاءل العراقيل.





برج الحوت: أحد الخبثاء قد يستدعيك للمشاركة فى أمر لست على علمٍ تام بكل تفاصيله ،لاتورّط نفسك فيما لاتعرفه ولاتُجالس المشبوهين.





