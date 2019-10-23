القوات الهندية تعلن مقتل 3 متشددين في كشمير

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:28 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت الشرطة الهندية، إن القوات الحكومية قتلت قائدا متشددا بارزا وزميليه في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند.

وأضاف قائد الشرطة ديلباغ سينغ، أـن حامد ليلاري ومعاونيه قتلوا مساء الثلاثاء في معركة بالأسلحة النارية اندلعت بعد أن شنت قوات الأمن الهندية عملية لمكافحة التمرد في جنوب منطقة أوانتيبورا.

وتابعت الشرطة، أن ليلهاري أصبح قائد عمليات " أنصار غزوات الهند"، إحدى الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، بعد أن قتلت القوات الهندية أحد كبار المتشددين، ذاكر موسى، العام الماضي.

يقول سينغ إن المجموعة قد تم القضاء عليها في كشمير بعملية القت التي وقعت يوم الثلاثاء.

كشمير مقسمة بين الهند وباكستان، لكن يطالب بها كلاهما.

تقاتل جماعات المتمردين في كشمير منذ عام 1989. وقد رفضوا مرارًا وتكرارًا وجود جماعات خارجية، بما في ذلك تنظيم القاعدة.

وفي وقت سابق، قال الجيش الهندي إن الجنود الباكستانيين قد استهدفوا موقعًا حدوديًا ومناطق مدنية على طول الحدود العسكرية في كشمير المتنازع عليها، مما أسفر عن مقتل جنديين من الجيش ومدني.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الهندي العقيد راجيش كاليا، أن الجنود الهنود "انتقموا بقوة" في وقت مبكر من يوم الأحد في قطاع تانغدهار على طول خط المراقبة الذي يقسم منطقة الهيمالايا بين الخصمين المسلحين نوويًا.

ويقول كاليا إنه اصيب ثلاثة مدنيين في إطلاق النار الباكستاني. ووصفها بانتهاك "غير مستفز" لاتفاق وقف إطلاق النار في عام 2003 بين الهند وباكستان.

لم تعلق باكستان على الفور.

الهند وباكستان لهما تاريخ طويل من العلاقات المريرة حول كشمير. ويأتي القتال المتجدد وسط الإغلاق المستمر في كشمير بعد أن جردت الهند المنطقة من حكمها شبه الذاتي في أوائل أغسطس.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن القوات الهندية قامت بإطلاق النار في منطقة كشمير المتنازع عليها مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفلان.

قال بيان للوزارة اليوم الأربعاء إنه استدعى دبلوماسيًا هنديًا لتقديم احتجاجه على "انتهاكات وقف إطلاق النار" التي وقعت في اليوم السابق والتي أسفرت أيضًا عن إصابة ثمانية أشخاص على الجانب الباكستاني من حدود كشمير المتنازع عليها.

يقول المسؤولون الباكستانيون إن قواتهم ردت بإطلاق النار، لكن لم يتضح ما إذا كانت هناك خسائر في الجانب الهندي.

ولم يرد تعليق فوري من الهند.

قال الجيش الباكستاني، إن القوات الهندية أطلقت النار عبر خط السيطرة في كشمير المتنازع عليها، مما أسفر عن مقتل أحد جنوده وإصابة امرأتين في قرية.

في بيان اليوم الخميس، يقول الجيش إن القوات الباكستانية المنتشرة على طول الحدود المدججة بالسلاح ردت بإطلاق النار، مما تسبب في وقوع خسائر في الجزء الذي تديره الهند من منطقة الهيمالايا.

لا يوجد تعليق فوري من الهند.

يتبادل الجيران اطلاق النار بانتظام في كشمير، التي تنقسم بينهم وتطالب بها كليهما.

ازدادت التوترات بين باكستان والهند منذ 5 أغسطس، عندما خفضت الهند من الحكم الذاتي لجانبها من كشمير وفرضت ضوابط أكثر صرامة في المنطقة.

فرضت الهند حملة أمنية مشددة، وقطعت معظم الاتصالات واحتجزت الآلاف من الناس، بعد تجريد المنطقة من وضعها الخاص.


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الكلمات المفتاحية

مقتل جنديين من الجيش ومدني كشمير الهند و باكستان الشرطة الهندية

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