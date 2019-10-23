تشكيل الإسماعيلي المتوقع ضد الجزيرة الإماراتي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:24 م
شيلونجو
شيلونجو
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة الصربي ميودراج المدير الفني، لمواجهة الجزيرة الإماراتي، بكأس الملك محمد السادس أبطال العرب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإسماعيلي ضد الجزيرة الإماراتي، في ذهاب دور الثمانية لكأس الملك محمد السادس ملك المغرب، في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتقام مباراة الإسماعيلي ضد الجزيرة الإماراتي، في إياب نفس الدور يوم الثامن والعشرين من الشهر المقبل، بكأس الأبطال العربية.

ومن المتوقع أن يبدأ ميودراج بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم، باهر المحمدي، محمد مجدي وعبد الرحمن مجدي.

خط الوسط: محمد بيومي، مدحت فقوسة وهمام طارق.

الهجوم: محمد حمدي، بنسون شيلونجو، ومحمد الشامي.

وقرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، تحديد مكافأة 10 ألاف جنية لكل لاعب في حال الفوز بأكثر من هدف أو هدفين، ووضع قدم بالدور المقبل.

ويرغب الدراويش، في العودة لسكة الإنتصارات بعد إخفاقه الأخير أمام حرس الحدود بالدوري، حيث أصبح يحتل المركز السادس برصيد 6 نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، عن تأجيل مباريات الدوري العام بالفترة الحالية، لانشغال المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر المقبل، حيث يلعب المنتخب الوطني بالمجموعة الأولى التي تضم كل من "مالي، وغانا، والكاميرون".
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