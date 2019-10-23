خلال 24 ساعة.. ضبط 6296 مخالفة مرورية متنوعة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:06 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (6296) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2086) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(226) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".
(8) دراجات نارية مخالفة.
(69) مخالفة "موقف عشوائي".
(60) مخالفة شروط الترخيص.
(38) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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مخالفات مرورية اخبار الحوادث

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