مظاهرات لبنان.. نادين نجيم: "راح ننزل علي ساحة الشهداء"

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:57 ص
نادين نجيم
نادين نجيم
رانيا ماهر
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مازلت الفنانةاللبنانية نادين نجيم، تعبر عن غضابها اتجاه المسئولين وتشارك متابعيها بتأيدها لانتفاضة لبنان، وكتبت منذ قليل، عبر حسابها الرسمي"تويتر" تغريده قائلة: "  طيب بدكم تفتحوا الطرقات ؟؟؟ هيك صارت ماشي رح ننزل على ساحة الشهداء كل لبنان!!! لح ينزل !! و ما حدا لح يروح على شغله و لا على جامعته".

وتابعت: "و لح نعطل البلد لحد ما ناخد حقوقنا ! لح نضل تحت لآخر نفس و ما حدا لح يتزحزح من مطرحه بدي شوف كيف بده يمشي البلد بلا الشعب".

وقد شاركت نادين نجيم جمهورها بفيديو لها عبر حسابها الرسمي "تويتر" وهي مشاركه في مظاهرات لبنان ، وواصلت الاحتجاجات الشعبية في لبنان ضد فرض الضرائب، حتي اليوم، بعدما شهد أعنف المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين.

وحتى اليوم المتظاهرون لا يزالون على غضبهم، الذي فجّره قرار وزير الاتصالات بفرض رسم على استخدام خدمة الاتصال عبر الإنترنت في التطبيقات الهاتفية، والذي عاد وتراجع عنه، بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري، من دون أن تنجح هذه الخطوة في تهدئة الشارع.

واندلعت المظاهرات في عدة مناطق لبنانية، والتي خرجت في عدة مدن، ومنها الحمرا بالعاصمة بيروت.

بعد فترة قصيرة من الحرائق الضخمة التي نشبت في العديد من مناطق الغابات اللبنانية، والتي تسببت في خسائر فادحة بالبلاد.

وقد استيقظ العالم العربي، على خبر اشتعال أكثر من ١٠٠ حريق في لبنان.

وساعد ارتفاع درجة الحرارة التي تجاوزت الأربعين، والرياح على انتشار الحرائق في عدد من المدن اللبنانية، ولم يُكشف بعد عن أسباب الحرائق أو عدد الضحايا أو الخسائر المادية.

وفي سياق أخر  سألت الفنانة نادين نسيب نجيم، من خلال مهرجان الفضائيات العربية، عن حقيقة خلافها مع الفنانة سيرين عبد النور ولكن كان جوابها بأنها لا ترغب في الرد على هذا السؤال وتركت الإجابة لسيرين عبد النور.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم التليفزيونية، هو مسلسل "خمسة ونص" الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وأشاد به عدد كبير من الجمهور

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نادين نجيم مناطق لبنانية ساحة الشهداء الاحداث اللبنانية

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