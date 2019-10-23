بوتين يهدف إلى تعزيز نفوذ موسكو خلال القمة الروسية الإفريقية

يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العشرات من قادة الدول الأفريقية لحضور القمة الروسية الأفريقية الأولى على الإطلاق، مما يعكس دفعة موسكو الجديدة لتوسيع نفوذها في القارة.



التقى بوتين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أن يبدأ الزعيمان اجتماعًا اقتصاديًا مع رؤساء الدول وكبار المسؤولين ورجال الأعمال. يحضر القمة التي تستمر يومين قادة 43 من 54 دولة في القارة، مع الدول الأخرى التي يمثلها كبار المسؤولين.



وقال بوتين في حديثه في اجتماع اليوم الأربعاء إن التجارة السنوية لروسيا مع الدول الأفريقية تضاعفت في السنوات الخمس الماضية لتتجاوز 20 مليار دولار. وأشار إلى أنه "من الواضح أنه لا يكفي"، مضيفًا أن تجارة روسيا مع مصر تمثل حوالي 40٪.



وقال إن روسيا ترغب في توسيع التجارة وتقديم تكنولوجياتها للدول الأفريقية.

