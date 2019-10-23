عاجل.. تفاصيل انقلاب جرار قطار "دليل" بالسويس





وشهدت محافظة السويس، صباح اليوم الأربعاء، انخفاضا في دراجات الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة وآثار مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية بحي السويس وميدان الأربعين وطريق صلاح نسيم المؤدي إلى الشركات والقرى السياحية بالعين السخنة ومازال أعمال سحب المياه من الشوارع من خلال سيارات كسح المياه.





شهدت الساعة الخامسة من فجر اليوم، انقلاب جرار قطار رقم 3451، يستخدم كـ "دليل" لمسح واستكشاف الخطوط قبل خروج القطارات ومسيرها اليومي، مما أدى لإصابة سائق الجرار ومساعده وعدد من مهندسي السكة والفنيين.وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الجرار بدأ مهمته خارجا من العبور متجها إلى منطقة العجرود في محافظة السويس.وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة الفجر، أن الجرار انقلب على احد جوانبه في الساعة الخامسة من فجر اليوم، ويتم تخصيص هذه الجرارات 'الدليل' لمسح السكة والسير عليها للاطمئنان على حالتها تمهيدا لسير القطارات وللحد من حوادثها.جدير بالذكر، أن خط القاهرة السويس يتم نقل الركاب والبضائع المختلفة عليه، خاصة بضائع الغلال والحاويات والقادمة من الموانئ البحرية في محافظة السويس.