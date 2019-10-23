أخبار الطقس اليوم.. القليوبية تبدأ أعمال سحب مياه الامطار (صور)





والتأكد من صيانة وإصلاح التالف من بالوعات صرف مياه الأمطار وتوفير المعدات اللازمة لرفع المياه من الشوارع وأماكن تجمع الأمطار والتأكد من جاهزية البالوعات وعدم انسدادها بالإضافة إلى توفير سيارات الكسح لرفع المياه ومنع تجمعها بالشوارع لمنع إعاقة حركة المر.



وأعلن تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام للمحافظة، برئاسته، للتدخل السريع في أية أمور طارئة قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة وفى هذا الاطار فقد قامت المدن والاحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتكثيف جهودها، منذ فجر الأربعاء، لرفع مياه الأمطار المتراكمه بالشوارع.



وشدد المحافظ، على ضرورة رفع كميات المياه من الشوارع وتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمارة، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لعودة الشوارع لشكلها الحضاري.



وكلف المحافظ رؤساء المدن والاحياء ورؤساء شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء بالاهتمام بجميع شكاوى منظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بالاحوال الجوية والتعامل عليها وسرعة الاستجابة.





بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بتعليمات من الدكتور علاء مرزوق محافظ الإقليم، في شفط مياه الامطار من شوارع المدن، وقام رؤساء المدن بمتابعة أعمال الشفط من الشوارع الرئيسية والأنفاق والميادين، وذلك بعد تعرض المحافظة لسقوط أمطار غزيرة على كافة أنحاء قرى ومراكز المحافظة، وتراكم المياه بالشوارع وارتفاع منسوبها في الأنفاق.واستعانت الأجهزة التنفيذية بسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في شفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين.وأعلنت محافظة القليوبية رفع حالة الطوارىء بسبب موجة الطقس السىء والأمطار الغزيرة التى ضربت مدن وقرى المحافظة.ووجه المحافظ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، برفع درجة حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والتيقظ لمواجهة تداعيات موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد وضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة والمدن والأحياء لمواجهة أي حالات طارئة أو تجمع مياه في أي موقع وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الرئيسية وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ بجانب هذه النقاط تزامنا مع هطول الامطار.