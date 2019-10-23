اسعار اللحوم اليوم الاربعاء 23-10-2019 .. الأسواق تستقر في موسم الامطار

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:38 ص
اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم
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اسعار اللحوم اليوم 
حافظت أسعار اللحوم على استقرارها خلال بداية التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية الأربعاء 23-10-2019 ، وتشهد اسعار اللحوم حالة من الاستقرار خلال اليومين الماضيين، بعد تراجعات كبيرة شهدتها اللحوم في الاسواق خلال الفترة الاخيرة، وتعاود الاسعار استقرارها خلال الفترة الحالية مع تغير الأحوال الجوية واقبال موسم الامطار .

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاربعاء
وسجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 150 جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات، وسجل سعر كلو اللحم الكندوز ما بين 85 إلى 95 جنيها لأسعار اللحوم الكندوز والضأن، وعلى مستوى محافظات الجمهورية تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز 100 و120 جنيهًا، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، بينما سجل سعر كيلو البفتيك 140 و150، فيما تراوحت أسعار اللحوم في محافظات الوجه القبلي ما بين 75 و90 جنيهًا للكيلو. 

اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم

 اسعار اللحوم المجمدة والمستوردة 
 استقرار اسعار اللحوم المجمدة والمستوردة من السودانى والبرازيلي في منافذ بيع المجمعات الاستهلاكية، هذا وحافظت سعر كيلو اللحم الكندوز على استقراره في بعض المدن والمحافظات باستثناء القاهرة والجيزة ومنها مدينة مرسى مطروح وذلك عند مستوى 70 جنيها الكيلو للحوم الضأن، بينما تراوحت أسعار اللحوم البلدي في محافظة المنوفية ما بين 80 إلى 100 جنيه، بدلا من 130 جنيها.


 اسعار اللحوم اليوم الاربعاء 23-10-2019

 كيلو

السعر

لحم الكندوز

75 – 100 جنيه

لحم البتلو

100- 120 جنيه

لحم الضأن

120- 135 جنيه

لحم الجاموس

130 – 160 جنيه

لحم الجملي

100 – 120 جنيه

اللحم المستورد البرازيلي

75 – 85 جنيه

اللحم المستورد السوداني

75 – 85 جنيه

اللحم الضأن المستورد

60 – 80 جنيه

 












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