نصائح فعالة للمذاكرة.. تعرف عليها



4- ابدأ بالجزء السهل: يتساءل العديد من الطلاب عما إذا كان من الأفضل البدء بالجزء الصعب الذي يستغرق الكثير من الوقت أو الجزء السهل الذي يمكن دراسته بسرعة. من الأفضل أن تبدأ الدراسة بالجزء السهل لأن حالتك المزاجية ستتحسن عندما تجد أنك أنهيت أشياء كثيرة في فترة زمنية قصيرة. دراسة الجزء الصعب أولًا من ناحية أخرى قد تقلل من حافزك لأنك ستجد أن هناك الكثير من الوقت قد مر حتى الآن ولم تنتهِ من أي شيء.



5- مراقبة الوقت: واحدة من أفضل نصائح الدراسة التي يمكنك اتباعها هي مراقبة الوقت عن طريق وضع ساعة بجانبك. الفرق الوحيد بين الشخصيات الناجحة والأشخاص الآخرين هو أنهم دائمًا ما يدركون قيمة الوقت وهذا هو السبب في أنهم ينهون مهامهم بسرعة.



6- خذ فترات راحة: أثناء الدراسة، لا تفعل شيئًا سوى الدراسة. لا تتحقق من بريدك أو هاتفك أو تفكر في تشغيل التلفزيون. يمكنك أن تأخذ استراحة قصيرة كل ساعتين بشرط أن يكون الوقت محدودًا. أخذ الفواصل عبارة عن طريقة رائعة يمكن أن تساعدك في الدراسة بشكل أفضل للامتحانات لأنه كلما شعرت بالرغبة في المماطلة، ستجد أنه يمكنك الانتظار للاستراحة التالية لتفعل ما تريد.



بصرف النظر عن التقنيات السابقة، هناك نصائح أخرى يجب عليك اتباعها من أجل زيادة فعالية الدراسة لامتحاناتك. تأكد من أنك جالس في مكان مريح، مع إضاءة كافية ودون ضوضاء.



نصيحة أخرى مهمة للغاية هي التأكد من تخزين المعلومات في ذاكرتك طويلة المدى وليس في ذاكرتك قصيرة المدى. من خلال كتابة ما درسته أو حفظه مرارًا وتكرارًا، وسيساعد هذا على تخزين المعلومات في ذاكرتك طويلة المدى.





لماذا يقضي بعض الطلاب الكثير من الوقت في الدراسة دون أن يكونوا منتجين؟هل هناك طريقة لجعل الدراسة للامتحانات أكثر فعالية؟هل هناك بعض الأساليب التي يمكن أن تقلل من وقت الدراسة؟في الواقع نعم. هناك العديد من الأساليب والتقنيات التي يمكن أن تساعدك على الدراسة بشكل أكثر فعالية للامتحان أو الاختبار وسأخبركم في هذه المقالة.• كيفية الدراسة بفعالية للامتحانات (نصائح وتقنيات)فيما يلي بعض النصائح والتقنيات التي تستند إلى علم النفس والتي يمكن أن تساعدك على الدراسة بشكل أكثر فعالية لامتحاناتك سواء كنت طالبًا جامعيًا أو طالبًا في المدرسة الثانوية.1- القضاء على مصادر التشتيت: يمتلك العقل البشري القدرة على التجول كلما وجد نقطة انطلاق. يمكن أن تكون صورة واحدة أو صوت أو ذكري نقطة انطلاق لفقدان التركيز. إذا كنت ترغب في الدراسة بفعالية، فتأكد من البقاء في مكان لا توجد به مصادر تشتيت انتباه على الإطلاق. احبس نفسك في غرفتك دون هاتفك أو أي بود أو أي شيء آخر2- الخداع الذاتي: هل أنت خائف من اختبار قيمة نفسك؟ يشتت بعض الطلاب انتباههم كلما حاولوا المذاكرة لامتحان لمجرد أنهم خائفون من اختبار قيمتهم الذاتية في هذا الاختبار. يشعر مثل هؤلاء الطلاب بمزيد من الراحة في الحصول على درجات سيئة ثم إلقاء اللوم على حقيقة أنهم لم يذاكروا بدلًا من الدراسة واختبار قيمتهم الحقيقية. إذا كنت ترغب في الدراسة للامتحانات بفعالية، يجب التغلب علي الخداع الذاتي3- تخلص من التسويف: التسويف هو أسوأ عدو للطالب الذي يرغب في الدراسة جيدًا للامتحان. واحدة من أفضل الطرق الفعالة للدراسة بسرعة هي التغلب على التسويف. المماطلة في الدراسة يمكن أن يكون سببها نقص مهارات التنظيم الذاتي المناسبة، أو الخوف من الفشل في الامتحان أو الصعوبة الملحوظة للموضوع أو الفصل الذي ترغب في دراسته.