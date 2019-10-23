الشرطة العسكرية الروسية تبدأ دوريات في شمال شرق منبج في سوريا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:28 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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بدأت الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة في محافظة حلب السورية في تسيير دوريات شمال شرق بلدة منبج، وفق ما صرح به ممثل للشرطة للصحفيين.

وقال الضابط: "يقع طريق الدوريات إلى جانب المواقع الأمامية للقوات المسلحة السورية على بعد عدة كيلومترات من قرية كيراتا على نهر ساجور، وليس بعيدًا عن المكان الذي تتدفق فيه إلى الفرات".

ووفقا له، كانت هذه المنطقة تقوم بدوريات من قبل القوات الأمريكية التي انسحبت باتجاه الحدود العراقية عندما بدأت عملية تركيا في شمال شرق سوريا قبل 10 أيام.

يعمل نهر سجور كخط اتصال بين القوات المسلحة السورية والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة التي تدعم أنقرة في عملياتها في سوريا.

وأضاف الضابط، أنه كانت هناك دوريات جنوب شرق قيراتة أيضًا، بالقرب من قارة قزاق، التي تقع على الضفة اليسرى من الفرات، بجوار جسر وطريق يتجه باتجاه الموصل، العراق.

وأوضح الضابط، أنه يتم نقل معظم الركاب والبضائع عبر الجسر، وأقرب نقطة عبور مماثلة تبعد أكثر من 60 ميل جنوب شرق في الرقة.

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء على أن الشرطة العسكرية الروسية والقوات السورية ستقوم بدوريات في المنطقة على طول الحدود السورية مع تركيا.

وقد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس السوري بشار الأسد، في مكالمة هاتفية حول أحكام مذكرة التفاهم الروسية التركية بشأن الأعمال في سوريا بعد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما ذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

وقال "بيسكوف"، مساء أمس الثلاثاء: "أبلغ رئيس الدولة الروسية نظيره السوري بنتيجة الاجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي استمر أكثر من ست ساعات، وأوجز الأحكام الرئيسية لمذكرة التفاهم المتفق عليها خلال الاجتماع".

ووفقًا لـ "بيسكوف"، أكد الرئيس الروسي أنه في النهاية، تتمثل المهمة الرئيسية في استعادة السلامة الإقليمية لسوريا ومواصلة الجهود المشتركة على المسار السياسي، بما في ذلك العمل في إطار اللجنة الدستورية السورية.

وأضاف "بيسكوف"، أن "الأسد" عبر عن تأييده للقرارات التي اتخذت خلال القمة الروسية التركية في سوتشي.

وقال: "شكر الرئيس الأسد، فلاديمير بوتين، وأعرب عن دعمه الكامل لنتائج العمل، وكذلك استعداد حرس الحدود السوري للقيام بدوريات على الحدود مع الشرطة العسكرية الروسية".

قبل ذلك، توصلت تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة في شمال شرق سوريا للسماح بسحب مقاتلي وحدات حماية الشعب من المنطقة الحدودية. ومع ذلك، اتهم كل من أنقرة والأكراد بعضهم البعض بانتهاك الهدنة.

في 9 أكتوبر، أعلن "أردوغان" إطلاق عملية ربيع السلام في شمال شرق سوريا لتطهير المنطقة الحدودية لمقاتلي وحدات حماية الشعب وإنشاء منطقة آمنة لنقل اللاجئين السوريين المقيمين حاليًا في تركيا.

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الكلمات المفتاحية

سوريا روسيا تركيا الشرطة العسكرية الروسية الحدود السورية مع تركيا

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