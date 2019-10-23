جوارديولا يتغنى بستيرلنج عقب "الهاتريك"

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:43 ص
جوارديولا
جوارديولا
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
أمطر نادي مانشستر سيتي شباك ضيفه أتالانتا الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد لحساب المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب الإتحاد.

وكان لنجم المنتخب الإنجليزي رحيم ستيرلنج نصيب الأسد من الأهداف بتسجيله لثلاثية، دفعت مدربه بيب جوارديولا للإشادة به في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء.

وصرح جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "بالغد سيتضح موقف رودري، إذا كان هناك كسرا سيغيب لمدة 3 أسابيع، أتمنى أن يقتصر غيابه على 10 أيام".

وبالحديث عن رحيم ستيرلنج أضاف: "رحيم لاعب مذهل وإستثنائي، بإيمكانه أن يلعب لفريقين مختلفين، لديه قوه بدية هائلة".

وتابع: "بالتأكيد نحن في موقف جيد الآن، الحفاظ على الصدارة مهم لنا جداً".



يذكر انا نادي مانشستر سيتي يحتل صدارة الجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط ، من ثلاث مبارايت لعبها في دوري أبطال أوروبا، ويتبقى له ثلاث مبارايات أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سترلينج دوري أبطال أوروبا جوارديولا

أخبار تهمك

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ يوم

مرتضي منصور يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تجدد سقوط الأمطار الغزيرة على القاهرة مصاحبة للرعد والبرق

منذ حوالي 4 ساعات

yAllA شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الريال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 10 ساعة

شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش البوكا بدون تقطيع now

منذ حوالي 5 ساعات

منافسة شرسة بين الزمالك والأهلي على هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش BOCA الآن NOW

منذ حوالي 5 ساعات

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة كبري في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

موضوعات متعلقة

نجم ليفربول السابق: هذه كانت مشكلتي مع ستيرلنج

بالأرقام .. ماذا قدم رحيم سترلينج منذ قدومه إلى مانشستر سيتي ؟

مانشستر سيتي يستعد لدفع الشرط الجزائي لنجم أتليتكو مدريد

موعد إعلان مانشستر سيتي عن أولى صفقاته

مفاجآت بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول

رودري يوضح الفارق بين جوارديولا وسيميوني

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:45 م

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

08:50 م

شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش البوكا بدون تقطيع now

01:53 ص

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

10:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

ads
DMCA.com Protection Status