موعد مباراة إنتر ميلان ضد بوروسيا دورتموند اليوم الأربعاء 23/10/2019

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:57 ص
انتر ميلان
انتر ميلان
محمد الصو
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني ضيفاً على إنتر ميلان الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل دورتموند الألماني، المباراة وسط غيابات مؤثرة أبرزهم ماركوس ريوس بسبب الإنفلونزا، وباكو ألكاسير بسبب الإصابة بالقدم.

كان بروسيا دورتموند، فاز مؤخرا علي مونشجلادباخ بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت بالدوري الألماني.

موعد مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا
ويستضيف إنتر ميلان الإيطالي بروسيا دورتموند الألماني، على ملعب سان سيرو، حيث تقام المباراة في الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا
وتذاع مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD.

ويتصدر بروسيا دورتموند جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بنفس رصيد برشلونة الإسباني المتواجد بالمركز الثاني، فيما يتواجد إنتر ميلان الإيطالي برصيد نقطة وحيدة وهو نفس رصيد سلافيا براج صاحب المركز الأخير.
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