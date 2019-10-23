عادل إمام يحتفل بعيد ميلاد داليا البحيري (صور)

احتفل الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاد الفنانة داليا البحري، الذي تشاركه في مسلسل "فلانتيو" المرتقب عرضه في رمضان المقبل 2020.

وتم الاحتفال في كواليس المسلسل، وسط باقي نجوم المسلسل الذين قاموا بتهنئتها بعيد ميلادها.

حقيقة مرض الزعيم

كشفت الفنانة لبلبة، من خلال برنامج ArabWood المذاع عبر فضائية روتانا سينما، عن حقيقة مرض الزعيم عادل إمام، حسب ما تردد في الآونة الأخيرة عبر شبكات التواصل الإجتماعي.





وقالت لبلبة: "عادل إمام بخير وزي القمر، وأنا كنت جالسة معه قبل مجيئي على هذا مهرجان الأسكندرية، وجميع الشائعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي ليس لها أي أساس من الصحة، وهو حاليًا ينشغل بتصوير مسلسله والذي سوف يُعرض في السباق الرمضاني القادم لعام 2020".





شائعات وفاة الزعيم

يُشار إلى أن انتشرت في الآونة الأخير شائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي تؤكد وفاة الزعيم عادل إمام، وهو الأمر الذي نفاه نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والذي أكد أن هذه الأخبار باتت لا قيمة لها، وأن الزعيم بصحة جيدة، ولا أساس لمثل هذه النوعيات من الأخبار من الصحة، وسرعان ما أسعد الفنان عادل إمام جمهوره، بعد ظهوره منذ أسبوعين، في موقع تصوير مسلسله الجديد "فلانتينو" برفقة نجله المخرج رامي إمام، الذي من المقرر له أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2020.





آخر أعمال عادل إمام