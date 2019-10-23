مفاجآت في التشكيل المتوقع ليفربول وجينك بدوري أبطال أوربا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:22 ص
ليفربول
ليفربول
السيد علي
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يلاقي مساء اليوم الأربعاء فريق ليفربول الإنجليزي نظيره وجينك البلجيكي، في تمام التساعة مساءً، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موقف صلاح من مواجهة ليفربول 

وكان قد علق يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، علي مدى إمكانية مشاركة النجم محمد صلاح في مباراة  فريق جينك البلجيكي .

وغاب محمد صلاح عن قمة مانشستر يونايتد، الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال مواجهة ليستر سيتي قبل فترة التوقف الدولي.

وصرح كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة دوري الابطال غداً: "صلاح يبدو في حالة جيدة، يبدو واعدًا".

وواصل يورجن: "بالأمس لم نكن متأكدين بشأن حالته، اليوم هو جيدًا، ولكننا نجازف أو نخاطر بشيء".

وأنهى مدرب الليفر : "سنرى كيف ستكون حالته الليلة".

التشكيل المتوقع لليفربول فيما يلي :

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز، لوفرين، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ميلنر، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

التشكيل المتوقع لجينك كما يلي :

حراسة المرمى: كوكي.

خط الدفاع: ماهلي، لوكومي، ديوايست، أورونن.

خط الوسط: هينين، يانيس هاجي، ساندير بيرج، جونيا إيتو.

خط الهجوم: ساماتا، بوغوندا.

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محمد صلاح ليفربول وجينك ليفربول اليون

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