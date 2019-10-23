نجم منتخب إسبانيا يحاول الخروج من الريال قبل يورو 2020

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، قدم النصيحة للاعب ريال مدريد الإسبانى بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بسبب عدم المشاركة بشكل اساسي وإحتياج المنتخب لخدماته خلال الفترة المقبلة.





وعانى فرانسيسكو إيسكو لاعب وسط ريال مدريد خلال الفترة الماضية من قلة المشاركة تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد بسبب الإصابات التي عانى منها اللاعب بجانب تألق عدد من اللاعبين مثل لوكا مودريش وخاميس رودريجيز مما جعل مشاركات اللاعب صعبة مع الفريق.





الإتحاد الإسبانى يطلب من نجم ريال مدريد الرحيل





ووفقاً لبرنامج :" الشيرنجيتو" فإن الاتحاد الإسبانى قد نصح فرانسيسكو إيسكو بالرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة من أجل العودة للمشاركة والجاهزية من أجل إستعدادات منتخب إسبانيا لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.





إيسكو يحدد شرط وحيد للرحيل عن ريال مدريد





وحدد فرانشيسكو إيسكو يناير المقبل كموعد للرحيل عن صفوف ريال مدريد في حال عدم العودة للمشاركة أساسياً مع الفريق خلال الفترة القادمة، تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد، ، لرغبته في خوض منافسات يورو 2020 مع المنتخب الإسبانى، ويعد ذلك هو السبب الوحيد الذي يجعل اللاعب يفكر في الرحيل عن صفوف المرينجي، علي الرغم انه يرفض العديد من العروض بسبب إرتباطه بمدريد ورغبته في العودة للغب بشكل أساسي.





مفاوضات توتنهام هوتسيبير الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي





إرتبط اسم فرانشيسكو إيسكو خلال الفترة الماضية خاصة فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بالرحيل عن مدريد لصفوف يوفنتوس الإيطالى أو توتنهام هوتسيبير الإنجليزي ولكن توقفت الصفقة، بعدما رفض اللاعب الرحيل عن ريال مدريد.



