عاجل.. ترامب: أخبار سارة تحدث بشأن تركيا وسوريا والشرق الأوسط

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:31 ص
ترامب
ترامب
Advertisements
Advertisements
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو أن الأخبار السارة تحدث فيما يتعلق بتركيا وسوريا والشرق الأوسط. 

ونوه "ترامب"، في تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الأربعاء: أن هناك تقارير أخرى ستأتي لاحقا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لشرق الاوسط سوريا تركيا ترامب

أخبار تهمك

yAllA شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الريال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة كبري في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ يوم

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ترامب: أخبار سارة تحدث بشأن تركيا وسوريا والشرق الأوسط

منذ ساعة و 22 دقيقة

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش البوكا بدون تقطيع now

منذ ساعتين

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش BOCA الآن NOW

منذ أقل من ساعتين

نجم براميدز يحسم موقفه من الرحيل إلى الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد ناجي يكشف أسرار فيديو عمرو وردة بمعسكر الفراعنة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. ترامب يدعو تيريزا ماي لاتفاق جديد مع طهران للحد من دورها فى الشرق الأوسط

عاجل.. الخارجية الأمريكية: قمة حول إيران والشرق الأوسط في بولندا الشهر المقبل

عاجل.. ترامب: "سندمر تركيا اقتصاديًا إذا هاجمت أكراد سوريا"

ولي العهد السعودي يبحث هاتفياً مع ترامب التهديد الذي يشكله النظام الإيراني

صحيفة عبرية: الرئيس الأمريكي لن يحارب من أجل أحد في الشرق الأوسط

بنس يتوجه إلى الشرق الأوسط.. وتركيا تكثف هجومها على سوريا

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:45 م

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش البوكا بدون تقطيع now

01:53 ص

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

08:50 م

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

10:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status