عاجل.. ترامب: أخبار سارة تحدث بشأن تركيا وسوريا والشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو أن الأخبار السارة تحدث فيما يتعلق بتركيا وسوريا والشرق الأوسط.





ونوه "ترامب"، في تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الأربعاء: أن هناك تقارير أخرى ستأتي لاحقا.



