عاجل.. ترامب: أخبار سارة تحدث بشأن تركيا وسوريا والشرق الأوسط
الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:31 ص
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو أن الأخبار السارة تحدث فيما يتعلق بتركيا وسوريا والشرق الأوسط.
ونوه "ترامب"، في تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الأربعاء: أن هناك تقارير أخرى ستأتي لاحقا.
Good news seems to be happening with respect to Turkey, Syria and the Middle East. Further reports to come later!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2019
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